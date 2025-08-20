Muere otro joven en el servicio militar en Cuba

Vídeos relacionados:

Un joven cubano identificado como Antonio Rassi, de 18 años, falleció el 18 de agosto de 2025 en la Unidad Militar El Calvario, en La Habana, tras una autolesión, confirmaron al medio independiente elTOQUE fuentes cercanas a su familia.

Este martes el recluta fue velado y sepultado en la capital de la isla, donde las autoridades continúan sin responsabilizarse del fallecimiento de jóvenes durante el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio (SMO).

En los últimos años las víctimas de este programa obligatorio ha crecido ya sea por accidentes, enfermedades no atendidas a tiempo, suicidios o abusos en unidades militares, denunció la publicación.

De acuerdo con el testimonio de Félix Alfredo González, padre de un recluta fallecido en 2021, al menos siete jóvenes han muerto entre julio y agosto de 2025 mientras prestaban el servicio militar.

González —quien se ha convertido en una de las voces más críticas contra la obligatoriedad del SMO— declaró a elTOQUE que las autoridades cubanas no se responsabilizan con la justicia ni con la reparación a las familias.

“El Gobierno hace oídos sordos”, denunció el hombre, quien desde hace años exige justicia por el fallecimiento de su hijo.

La muerte de Antonio Rassi reaviva las críticas contra el Servicio Militar Obligatorio, una política vigente desde 1963 que en los últimos meses ha citado incluso a adolescentes con problemas de salud graves.

En julio pasado un joven cubano de tan solo 18 años, oriundo de la comunidad El Gabriel, en el municipio de Quivicán, provincia Mayabeque, falleció mientras cumplía el Servicio Militar Activo tras haber manifestado durante días un fuerte dolor y malestar físico, sin que los oficiales a cargo le prestaron atención médica adecuada.

Incluso los padres solicitaron llevárselo a casa ante el deterioro de su estado de salud, pero no les fue permitido, aseguran.

Diversas organizaciones y padres cubanos sostienen que el SMO se ha convertido en un espacio de riesgo y maltrato para adolescentes y jóvenes, y reclaman al Estado poner fin a la participación forzosa.

