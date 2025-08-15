Díaz-Canel envió a su hijo a encuentro con Maduro en Venezuela

Miguel Díaz-Canel Villanueva, hijo del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, formó parte de la delegación oficial que viajó a Venezuela para participar en las celebraciones por el aniversario del natalicio de Fidel Castro, en un acto encabezado por Nicolás Maduro, según imágenes transmitidas por Telesur.

En la grabación, el joven músico aparece sentado junto al presidente venezolano, rodeado de otros funcionarios cubanos, y fue presentado únicamente como “Miguel Díaz-Canel hijo”.

La presencia del joven en una cita de carácter político ha generado críticas en redes sociales, donde se cuestiona si asistió en calidad de músico o de representante oficial, así como el uso de fondos estatales para costear su viaje en medio de la crisis económica que vive la Isla.

El periodista José Raúl Gallego cuestionó el papel del hijo del gobernante, y subrayó que el dinero público se destina a “los viajes de los nenes y las carteras de la Machi” en lugar de ser empleado en medicinas, combustible y alimentos para la población.

“Recuérdalo para la próxima vez que lleven a tu provincia a ‘tocar’ al hijo de Canel con su grupo”, comentó de forma irónica en su perfil de X.

Díaz-Canel Villanueva, líder del grupo musical D’Cuba y miembro de la Asociación Hermanos Saíz, ha desarrollado giras y encuentros con jóvenes artistas en distintas provincias cubanas; pero hasta ahora no ostenta ningún cargo que lo vincule a la política de la isla.

En agosto de 2023, durante una visita a Camagüey, exhortó a “trabajar” para “salvar el arte” y “ponerlo en función del crecimiento del país”, declaraciones que contrastan con las denuncias sobre censura y represión a creadores independientes en Cuba.

La visita a Venezuela se enmarca en una estrecha alianza política entre La Habana y Caracas. Nicolás Maduro aprovechó la conmemoración del natalicio de Fidel Castro, quien habría cumplido el miércoles 99 años, para reafirmar la alianza entre su gobierno y la dictadura cubana.

Según el mandatario venezolano, ambos países deben estar "más unidos que nunca" en la lucha contra lo que calificó como los "supremacistas del imperio gringo".

La participación en ese evento de un familiar directo del mandatario cubano en una actividad oficial ha sido interpretada por críticos como un nuevo episodio de nepotismo y privilegios en la élite cubana.

