Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia al regresar de Cuba en un vuelo de American Airlines, y explicó cómo fue llevada —junto a casi todos los pasajeros— a una sala en el aeropuerto de Miami, aunque recalcó que no vivió ningún interrogatorio fuera de lo normal.

“Esto es algo que todo el mundo está preguntando y voy a decir mi experiencia”, comienza diciendo en el video la usuaria identificada como @thalia_hr, quien asegura que es la tercera vez que viaja a Cuba y nunca antes había tenido problemas a su regreso.

“Nunca me han metido al cuartico, nunca me han preguntado nada fuera de lo normal. A dónde fuiste, para qué fuiste, cuántos días estuviste… Cosas así”, relató.

Según cuenta, en esta ocasión las autoridades condujeron a casi todos los pasajeros de su vuelo, y también de otros provenientes de países como España, Corea y Tailandia, a una sala especial donde debían esperar.

“Allí te llamaban por tu nombre, te devolvían el pasaporte y te preguntaban tu nombre, apellido y, a veces, lo mismo que preguntan cuando uno se baja del avión. Nada raro”, aseguró.

La joven enfatizó que su intención no es contradecir a quienes han denunciado experiencias más tensas en su regreso a EE.UU. tras visitar Cuba, pero quiso aclarar que, en su caso, “todo estuvo bien” y no presenció que a ningún pasajero se le negara la entrada o se le advirtiera sobre futuras consecuencias.

“No creo que lo que pasó hoy sea solo con los cubanos porque había gente de otros países también”, agregó.

El video ha generado decenas de comentarios de otros usuarios que compartieron vivencias similares. Algunos afirmaron haber pasado por controles parecidos, incluso regresando desde otros países, mientras otros señalaron que estos procesos no son nuevos, pero ahora se visibilizan más por las redes sociales.

“Eso ha pasado siempre, solo que ahora la gente lo sube a TikTok”, comentó una usuaria.

