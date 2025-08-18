Investigan muerte de cubano en tiroteo policial en Iowa; comunidad exige ver videos del incidente

Vídeos relacionados:

El dolor y la indignación marcan a la comunidad cubana en Denison, Iowa, después de que un tiroteo policial acabara con la vida de Feglys Antonio Campos Arriba, un migrante originario de la Isla de la Juventud que atravesaba una crisis personal y de salud mental.

Vecinos y compatriotas aseguran que Feglys, de carácter tranquilo, no representaba una amenaza para nadie.

Había perdido recientemente su empleo y, en medio de las dificultades, se había mudado a un parque cercano a su casa, donde intentaba sobrevivir a la intemperie. Allí, la noche del 15 de agosto, fue donde se produjo el fatal encuentro con un agente de policía.

“Sabíamos que no estaba bien mentalmente. Los que lo conocimos, sabíamos que no era un hombre peligroso. Es triste que haya terminado en esta situación. Exigimos respuestas”, declaró uno de los residentes del área.

La comunidad cubana en Denison reaccionó de inmediato. Este domingo, un grupo de compatriotas acudió al Departamento de Policía local para pedir explicaciones. Sin embargo, no obtuvieron respuestas, ya que el caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal de Iowa (DCI).

El único comunicado oficial, emitido por la oficina de Crawford County Emergency Management, se limitó a confirmar la investigación en curso y señaló que no se darían más detalles por el momento.

Captura de Facebook/Crawford County Emergency Management - Iowa

El periodista Alberto Arego compartió en redes sociales la consternación de los migrantes. “Estamos profundamente dolidos por lo sucedido (…) Sabemos que todos quisiéramos respuestas inmediatas, pero el proceso de investigación es lento. Aun así, es nuestro derecho como comunidad exigir claridad y transparencia”, dijeron.

Arego también compartió un parte policial que asegura que Campos “se mostró reacio a cooperar” y que se produjo una confrontación física en la que el agente resultó herido. Durante el altercado, el oficial disparó su arma y el cubano falleció en el lugar. El policía fue trasladado a un hospital, tratado por sus lesiones y dado de alta.

La nota oficial agrega que la investigación está en manos de la División de Investigación Criminal de Iowa (DCI), que una vez concluida remitirá el caso a la Fiscalía del Condado de Crawford y a la Fiscalía General del estado para su revisión. Mientras tanto, el agente involucrado se encuentra en licencia administrativa remunerada, como dicta la política interna.

Captura de Facebook/Alberto Arego

Otros cubanos, como Yaite Lazo, residente en Austin, han exigido públicamente que se hagan públicas las imágenes de las cámaras corporales de los agentes involucrados.

“Hoy alzamos la voz pidiendo justicia por la muerte de un ser humano indefenso, que no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales. No podemos quedarnos callados ante lo sucedido. Como latinos, como inmigrantes y como seres humanos con derechos, exigimos que se publiquen las imágenes para que la verdad salga a la luz”, escribió en redes sociales.

Captura de Facebook/Yaite Lazo

El reclamo se extiende más allá de Iowa. Entre los mensajes difundidos resalta la idea de que la muerte de Feglys “no puede quedar impune” y que su memoria merece respeto. “No se trata solo de un nombre más, se trata de un hermano cubano, de la vida y de la juventud, que merece justicia”, expresaron sus compatriotas.

Mientras tanto, la comunidad busca también contactar a familiares del fallecido en Cuba para gestionar la repatriación del cuerpo, un paso doloroso que se suma a la exigencia de transparencia.

Captura de Facebook/Alberto Arego

La historia de Feglys, marcada por la migración, la soledad y las dificultades de salud mental, se ha convertido ahora en un símbolo de reclamo de dignidad para los cubanos en el exilio.

