Arrestan a joven de Hialeah "armado y peligroso" tras casi una semana de búsqueda: ¿Qué cargos le imputan?

Eduardo Parapar, un joven de 23 años y residente en Hialeah, en el condado de Miami-Dade fue arrestado este martes en el noroeste de Florida, al otro extremo del estado, tras permanecer prófugo durante casi una semana.

El Departamento de Policía de Hialeah lo había calificado como un sospechoso “armado y peligroso”, y había alertado a la comunidad a no acercarse a él en caso de avistamiento.

Su detención pone fin a una intensa búsqueda que involucró múltiples agencias policiales, perros rastreadores y una orden activa de arresto en el condado de Miami-Dade, según detalló Local 10.

El fugitivo: Exjugador de fútbol y buscado por robo armado

Parapar, quien fue apoyador central y receptor abierto en el equipo de fútbol americano de Westland Hialeah High School, fue identificado por las autoridades como el principal sospechoso en un caso de robo a vivienda ocurrido en el sur de Florida.

Según reportó previamente Telemundo 51, las autoridades creían que el joven podía estar escondido en Hialeah o Hollywood. Lo describieron como un hombre de cabello negro, ojos marrones, 6'2'' de estatura y aproximadamente 220 libras de peso.

La alerta lanzada al público enfatizaba el nivel de riesgo que representaba: “Si lo ves, comunícate con la policía de Hialeah o el 911. Alertan que no debes acercarte”.

Una detención inesperada tras conducción errática

El arresto se produjo cuando un agente de policía en el condado de Santa Rosa, al noroeste del estado, notó que el conductor de un vehículo -posteriormente identificado como Parapar- se comportaba de forma errática.

Al ordenarle que se detuviera, Parapar proporcionó un nombre falso a los agentes e intentó huir del lugar.

La persecución inmediata movilizó a las autoridades locales y se utilizaron unidades caninas para rastrearlo.

Finalmente, los agentes lograron encontrarlo y detenerlo.

Fue en ese momento que las autoridades descubrieron que se trataba del fugitivo que era buscado por el Departamento de Policía de Hialeah en relación con un robo considerado de alto riesgo por el uso potencial de armas.

Cargos múltiples y fianza impuesta en el condado de Santa Rosa

Tras su detención, Parapar fue ingresado en la cárcel del condado de Santa Rosa, donde enfrenta cinco cargos independientes, además de la orden de arresto pendiente en Miami-Dade.

Los cargos en Santa Rosa incluyen:

-Dos cargos por posesión de sustancias controladas (marihuana y otras drogas sin prescripción).

-Posesión de parafernalia de drogas.

-Resistencia al arresto sin violencia.

-Proporcionar información falsa a las autoridades.

El monto de la fianza fue fijado en $7,000, aunque aún pesa sobre él la orden pendiente emitida en el condado de Miami-Dade, lo que podría complicar su situación legal y su eventual liberación condicional.

Se espera que Parapar sea trasladado al condado de Miami-Dade para enfrentar los cargos relacionados con el robo, una vez que se resuelvan sus procesos judiciales en Santa Rosa.

Las autoridades no han precisado si enfrentará nuevos cargos derivados de su intento de evasión o si se le imputarán delitos adicionales por la presunta tenencia de armas.