Alerta en Florida: Continúan arrestos de indocumentados con ley migratoria suspendida

Vídeos relacionados:
Florida continúa arrestando a migrantes amparándose en su polémica ley SB 4-C, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos la mantiene suspendida desde julio, según revelan documentos judiciales.
De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, el fiscal general del estado, James Uthmeier, reconoció ante la Corte del Distrito Sur de Florida que en julio fueron detenidos el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas, ambos bajo los cargos establecidos en la SB 4-C.
La detención de Díaz Salas ocurrió el 3 de julio, tras un choque que dejó heridos y daños en tres vehículos en el condado de Sarasota. Veinticinco días después, la policía arrestó a Vásquez Salas en el mismo condado, tras otro incidente de tránsito.
Estos arrestos contradicen la orden del 9 de julio de la Corte Suprema, que ratificó la decisión del Distrito Sur de Florida de suspender temporalmente la aplicación de la SB 4-C.
La ley convierte en un crimen estatal la entrada irregular de indocumentados, lo que permite su encarcelamiento, y fue impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.
La jueza federal Kathleen M. Williams declaró en desacato al fiscal de Florida por incumplir su orden de frenar la aplicación de la norma y le exigió entregar informes periódicos con la cifra de arrestos realizados, recordó EFE.
Lo más leído hoy:
Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FWAF) han denunciado que el estado también estaría utilizando la SB 4-C para detener migrantes en el centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, con capacidad para 2,000 personas, inaugurado el pasado 3 de julio al oeste de Miami.
Los demandantes reclaman que Florida explique bajo qué autoridad opera ese centro, después de que un correo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicara que está bajo control estatal.
La SB 4-C se ha convertido en símbolo de la ofensiva de los estados republicanos contra la migración irregular y su resolución final podría marcar un precedente nacional en materia migratoria.
Preguntas Frecuentes sobre la Ley Migratoria de Florida y sus Implicaciones
¿Qué es la ley SB 4-C de Florida y por qué es polémica?
La ley SB 4-C convierte en un delito estatal la entrada irregular de inmigrantes a Florida, permitiendo su encarcelamiento. Esta ley ha sido altamente criticada por organizaciones de derechos civiles, ya que se considera que invade competencias federales y podría fomentar detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales. Además, su implementación ha sido suspendida por la Corte Suprema debido a su posible inconstitucionalidad.
¿Por qué Florida sigue arrestando a indocumentados si la ley está suspendida?
A pesar de la suspensión de la ley por parte de la Corte Suprema, Florida ha continuado arrestando a inmigrantes indocumentados, con el fiscal general del estado argumentando que la orden judicial no es vinculante para todas las agencias. Esta acción ha llevado a la jueza federal Kathleen Williams a declarar en desacato al fiscal por no cumplir con su orden de detener la aplicación de la norma.
¿Qué es el centro de detención "Alligator Alcatraz" y cuál es su situación actual?
El centro de detención "Alligator Alcatraz" es una instalación en Florida utilizada para detener a migrantes indocumentados. Se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias del estado, pero ha sido objeto de severas críticas por violaciones de derechos humanos y condiciones inhumanas. La falta de claridad sobre su jurisdicción legal y su administración ha generado demandas judiciales contra el estado de Florida.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la aplicación de la ley SB 4-C?
La aplicación de la ley SB 4-C ha sido impugnada por violar la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU., que otorga al gobierno federal el control exclusivo sobre las políticas de inmigración. Además, su implementación podría suponer una carga inaceptable al comercio interestatal y exterior, según alegan los demandantes. Las detenciones bajo esta ley han sido criticadas por su potencial para promover perfiles raciales y violaciones de derechos civiles.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.