Alerta en Florida: Continúan arrestos de indocumentados con ley migratoria suspendida

Vídeos relacionados:

Florida continúa arrestando a migrantes amparándose en su polémica ley SB 4-C, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos la mantiene suspendida desde julio, según revelan documentos judiciales.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, el fiscal general del estado, James Uthmeier, reconoció ante la Corte del Distrito Sur de Florida que en julio fueron detenidos el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas, ambos bajo los cargos establecidos en la SB 4-C.

La detención de Díaz Salas ocurrió el 3 de julio, tras un choque que dejó heridos y daños en tres vehículos en el condado de Sarasota. Veinticinco días después, la policía arrestó a Vásquez Salas en el mismo condado, tras otro incidente de tránsito.

Estos arrestos contradicen la orden del 9 de julio de la Corte Suprema, que ratificó la decisión del Distrito Sur de Florida de suspender temporalmente la aplicación de la SB 4-C.

La ley convierte en un crimen estatal la entrada irregular de indocumentados, lo que permite su encarcelamiento, y fue impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

La jueza federal Kathleen M. Williams declaró en desacato al fiscal de Florida por incumplir su orden de frenar la aplicación de la norma y le exigió entregar informes periódicos con la cifra de arrestos realizados, recordó EFE.

Lo más leído hoy:

Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FWAF) han denunciado que el estado también estaría utilizando la SB 4-C para detener migrantes en el centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, con capacidad para 2,000 personas, inaugurado el pasado 3 de julio al oeste de Miami.

Los demandantes reclaman que Florida explique bajo qué autoridad opera ese centro, después de que un correo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicara que está bajo control estatal.

La SB 4-C se ha convertido en símbolo de la ofensiva de los estados republicanos contra la migración irregular y su resolución final podría marcar un precedente nacional en materia migratoria.

Preguntas Frecuentes sobre la Ley Migratoria de Florida y sus Implicaciones