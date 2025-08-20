Un hombre de Miami intenta cobrar cheque falso de un millón de dólares: Este fue su modus operandi

Vídeos relacionados:

Un intento de fraude bancario que parecía sacado de una trama de película terminó con la detención de un hombre de 38 años residente en Miami, quien trató de cobrar un cheque falso por un millón de dólares en un banco del condado de Martin, Florida.

Su plan se derrumbó gracias a la alerta de los empleados de la entidad financiera y a la rápida acción de las autoridades.

El intento de fraude

El caso se remonta al pasado 8 de agosto, cuando de Marc Anthony Taylor Jr. ingresó a la Mid Florida Credit Union, en la ciudad de Stuart, e intentó depositar un cheque que levantó sospechas de inmediato.

El documento, emitido supuestamente por el JP Morgan Chase Bank de Ohio, estaba a nombre de Cooper Legacy Builders LLC, una empresa que el propio acusado había fundado recientemente.

Según el informe de arresto, Taylor presentó una licencia de conducir falsa del estado de Washington con el nombre de otra persona para validar la operación.

Ese detalle, junto con la desproporción del monto a depositar en un banco local, activó las alarmas del personal. Como explicó el mayor Rubén Romero, de la Oficina del Sheriff del condado de Martin: “Los trabajadores del banco fueron los héroes en esta instancia, porque ciertamente notaron que algo no estaba bien”.

Cómo se descubrió el fraude

El cheque no llegó a ser procesado ni “rebotó” en el sistema. Todo se destapó de la siguiente manera:

Sospecha inicial del cajero: la cifra millonaria levantó dudas de inmediato.

“Usualmente la gente que hace transacciones de millones de dólares no deposita un cheque en cualquier banco”, explicó la policía. Ante ello, la cuenta fue bloqueada.

Revisión de la documentación: el cheque estaba vinculado a Cooper Legacy Builders LLC, una empresa registrada con datos que no pertenecían a Taylor.

El nombre correspondía a un hombre real con licencia de conducir en Florida, a quien el acusado había usurpado la identidad.

Detección de la licencia falsa: Taylor presentó una identificación de Washington con el nombre de ese hombre, lo que confirmó la maniobra de suplantación.

Verificación policial: Al ser notificada, la Oficina del Sheriff constató que ni la empresa ni el cheque tenían legitimidad. El documento era un instrumento fraudulento elaborado para intentar retirar fondos rápidamente antes de que fuera rechazado.

De esa forma, el fraude quedó al descubierto sin que el banco llegara a perder dinero.

El regreso al banco y la captura

Días más tarde, el 15 de agosto, Taylor regresó al mismo banco para intentar nuevamente realizar gestiones con la cuenta que había abierto en línea, utilizando documentación falsa.

Esta vez, los empleados actuaron con mayor rapidez y retuvieron al sospechoso mientras llamaban a la policía.

Los agentes de la Oficina del Sheriff llegaron al lugar y frustraron la transacción. Taylor trató de salir del banco, pero fue detenido poco después, cuando caminaba por una estación de servicio cercana.

Una cámara corporal captó el momento en que era trasladado en la parte trasera de una patrulla.

Ante los investigadores, el acusado apenas quiso hablar, limitándose a reconocer que “tomó una mala decisión”, según la declaración jurada.

Los cargos y los antecedentes

El arresto de Taylor no fue un hecho aislado.

Las autoridades confirmaron que ya tenía antecedentes por transacciones fraudulentas y que se le investiga por esquemas similares en otras ciudades de Florida, como Sarasota y Bradenton, donde habría intentado abrir cuentas y retirar fondos utilizando identidades ajenas.

En este caso enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

-Plan para defraudar con la intención de obtener bienes por $50,000 o más.

-Emisión de un instrumento falso.

-Posesión de una licencia de conducir falsa.

-Posesión de un documento de identidad alterado.

-Uso de la identificación de otra persona sin consentimiento.

-El sospechoso permanece detenido en la cárcel del condado de Martin con una fianza fijada en 42,500 dólares.

La Oficina del Sheriff ironizó en un comunicado sobre el arresto: “Este arresto fue una captura millonaria, y aunque Taylor quizá aspiraba a una gran suma, ahora ostenta el título de ‘Hombre del Millón de Dólares: Edición Fraude’ en la cárcel del condado de Martin”.

Fuente: Captura de Facebook/Martin County Sheriff Office

El insólito intento de fraude no pasó desapercibido entre la comunidad. La publicación del caso en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff generó cientos de reacciones y comentarios en pocas horas.

Algunos usuarios mostraron asombro y sarcasmo: “¿De verdad creía que el cajero no iba a mirar dos veces un cheque de un millón de dólares?”, escribió una internauta.

Otro bromeó: “Lo mantengo por debajo de mil millones para que no sospechen”.

Las autoridades no descartan que Taylor forme parte de una red más amplia de estafas financieras.