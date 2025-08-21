Un dron con drogas se estrella contra una casa de Florida: Lo más increíble vino después

Jason Brooks, de 49 años, fue arrestado el 19 de agosto de 2025 en la localidad de Lutz, condado de Hillsborough, Florida, tras estrellar un dron cargado con narcóticos contra una vivienda particular y acudir personalmente a intentar recuperarlo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (HCSO) confirmó que el dispositivo contenía varias bolsas de metanfetamina y fentanilo.

Según el comunicado oficial del HCSO, los hechos ocurrieron en el bloque 18500 de Hannah Michaela Lane.

A la 1:30 a. m., los propietarios de la vivienda reportaron a las autoridades que un hombre desconocido se presentó en su puerta principal solicitando recuperar un dron que había estrellado en su propiedad.

Poco antes, los residentes habían escuchado un fuerte impacto contra la parte trasera de la casa y, al inspeccionar el lugar, descubrieron el dron en su patio trasero.

Los propietarios observaron una luz intermitente proveniente del dron y lo llevaron al interior para examinarlo.

De acuerdo con declaraciones del sheriff Chad Chronister, el dron llevaba atada una bolsa de tela marrón: “Dentro de esta bolsa de tela hay otras cuatro bolsas. Tres bolsas con fentanilo en polvo y una bolsa de metanfetamina. Cada bolsa tiene el nombre de una persona escrito, y la metanfetamina tenía escrito ‘Comparte’”.

Intervención policial

Los agentes del HCSO acudieron al domicilio tras la llamada de los residentes.

En el lugar, encontraron a Jason Brooks en la entrada, sosteniendo el control remoto del dron. En las imágenes de la cámara corporal publicadas por el sheriff se aprecia el momento del arresto y la recuperación de las bolsas, incluyendo una etiquetada como “comparte esto”.

Brooks alegó que no entró al patio trasero sin permiso y que había acudido para buscar su dron. Según puede oírse en el video, un agente le dice: “Sabes, no podemos estar entrando a los patios traseros de la gente”, y Brooks responde: “Lo sé, por eso llamé”.

El sheriff Chronister calificó el comportamiento del sospechoso como evasivo: “Está en la entrada, sosteniendo el control remoto del dron que acaba de estrellarse, y como delincuente experimentado, se hace el disimulado: ‘Estaba volando mi dron. Vivo a una milla de aquí, y creo que se estrelló en esta zona, y voy al patio trasero a buscarlo’”, declaró. “No hay duda de que estaba tratando de pasar desapercibido”.

Cargos presentados

De acuerdo con el comunicado del HCSO y registros del centro de detención, Brooks fue detenido sin derecho a fianza debido a una orden activa de arresto en el condado de Pasco por no comparecer ante el tribunal en un caso de violación de libertad condicional.

Los cargos que enfrenta incluyen:

-Posesión de sustancia controlada con intención de vender o entregar (x2)

-Posesión de sustancia controlada

-Conducir un vehículo no registrado

-Colocar una etiqueta no asignada

-Conducir con la licencia cancelada, suspendida o revocada

-Orden de arresto por no comparecer (Condado de Pasco)

El dron y las sustancias incautadas fueron entregadas por los propietarios a los agentes. El sheriff confirmó que los investigadores están analizando los datos del dron para determinar su trayectoria y si formaba parte de una operación de distribución más amplia.

Detención judicial

Brooks compareció de forma remota ante un juez del condado de Hillsborough el miércoles siguiente. Aunque se le concedió libertad bajo fianza por los cargos locales, continúa detenido por la orden judicial pendiente en el condado vecino.

El incidente tuvo lugar en Lutz, una comunidad no incorporada situada aproximadamente a 15 millas al norte de Tampa. Según el Miami Herald, Brooks reside en esta misma área.