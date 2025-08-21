Actualizan sobre evolución de periodista agredido en Santiago de Cuba

Periodista Enrique Fumero (Imagen de referencia) Foto © Redes sociales

El joven periodista Enrique Pérez Fumero, quien fue víctima de una brutal agresión en Santiago de Cuba a inicios de agosto, continúa su delicado proceso de recuperación en el hospital, tras haber sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

En la más reciente actualización sobre la evolución de Pérez Fumero, Víctor Hugo Leyva, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), compartió este miércoles noticias alentadoras, pese a que el cuadro clínico de Fumero sigue siendo grave.

“Ya hace 48 horas no ha tenido más fiebre, se está alimentando mejor y se mantiene la estabilidad en sus parámetros vitales”, informó.

Añadió, además, que “la herida quirúrgica evoluciona favorablemente” y, aunque todavía “sigue reportado como grave”, estas son “buenas señales”, que permiten un tenue optimismo.

Subrayó que el periodista se encuentra “bajo vigilancia permanente”, lo que evidencia tanto la complejidad del caso como la atención médica que está recibiendo.

Leyva también reconoció que, debido a compromisos laborales, no había podido visitar personalmente el hospital, pero indicó que mantuvo contacto directo con los médicos a cargo.

La evolución desde el 17 de agosto

Las actualizaciones anteriores mostraron un lento pero progresivo avance en la recuperación del periodista, a quien se le han practicado ya dos intervenciones quirúrgicas desde la agresión.

17 de agosto: Leyva informaba que el colega se encontraba “estable en general dentro de su gravedad”. Aunque habían aparecido “síndromes febriles asociados”, estos estaban “controlados con el tratamiento”. A nivel neurológico, también presentaba estabilidad: “neurológicamente estable”. Se mencionaba además la búsqueda constante de “las mejores alternativas con los medicamentos” y la existencia de una “vigilancia permanente sobre su evolución”.

18 de agosto: El parte ofrecido ese día reflejaba cierto avance.

“Se mantiene estable neurológicamente, hasta ahora sin complicaciones. La fiebre ha disminuido. La herida quirúrgica evoluciona bien”, detalló el presidente de la UPEC.

Asimismo, las constantes vitales se encontraban dentro de lo normal, y su comportamiento clínico era positivo: “se comunica y está cooperativo”.

Ese día, se implementó un “cambio de antibióticos con medicamentos de última generación”, mientras se mantenía la vigilancia sobre posibles complicaciones derivadas de su “estadía prolongada” en cuidados hospitalarios.

19 de agosto: La evolución continuaba con estabilidad, aunque sin grandes cambios.

El joven periodista se encontraba “estable en su gravedad”, y era capaz de mantener un “diálogo mínimo”.

No presentaba fiebre en las 24 horas anteriores y se mantenía bajo “tratamiento de antibióticos de amplio espectro que no es necesario modificar en estos momentos”. Las constantes vitales permanecían “normales” y se reiteraba el carácter de “vigilancia permanente”.

Una situación aún crítica, pero con señales alentadoras

El parte del 21 de agosto, más detallado que los anteriores, consolida la tendencia de una evolución moderadamente positiva.

La ausencia de fiebre por 48 horas y la mejoría en la alimentación son signos clínicos de recuperación, aunque todavía se mantiene la etiqueta de “grave”.

La evolución de la “herida quirúrgica” es clave en este proceso, al igual que la constante evaluación neurológica a la que es sometido el periodista.

La segunda operación, realizada en el hospital Saturnino Lora, estaba prevista como parte de su tratamiento tras las graves lesiones craneales que sufrió durante el asalto.

En la primera cirugía, practicada luego de una resonancia magnética en Las Tunas, los especialistas ya habían advertido la complejidad de su cuadro clínico.

Pérez Fumero, Doctor en Ciencias de la Comunicación, realizador radial y profesor universitario, fue atacado brutalmente en la madrugada del 3 de agosto presuntamente para robarle zapatos, celular y billetera y se sospecha que pudo haber un componente homofóbico en la agresión.

El hecho, que conmocionó a la ciudad y al gremio periodístico, se enmarca en un contexto de creciente violencia en el país.

Mientras familiares, colegas y ciudadanos continúan pidiendo justicia, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la investigación ni sobre posibles arrestos vinculados al ataque.

Hasta el momento, los agresores de Enrique Pérez Fumero no han sido identificados ni detenidos.