Así es vivir entre ruinas en Cuba: la realidad del edificio Riomar mostrada por un youtuber

El youtuber cubano Víctor G compartió recientemente en Instagram (@victoriny_) y TikTok (@victor.g731) un recorrido por el interior del ruinoso edificio Riomar, ubicado en la calle Primera, en el reparto Miramar, al oeste de La Habana, donde varias personas sin hogar han ocupado apartamentos abandonados para vivir en condiciones precarias.

“Estamos en el edificio de Riomar, un edificio ubicado en la calle primera en la zona de Miramar, que tiene una historia impresionante, pero lo más impresionante es cómo se ha convertido hoy en día en el refugio de muchísimas personas, ahora mismo son muchas las personas en condición de calle que han encontrado un rinconcito, un lugar, para hacer su nuevo hogar”, dice el creador en uno de los videos.

Durante la grabación, Víctor G conversa con dos hombres que residen en el lugar. Uno de ellos relató: “Yo estaba recogiendo latas en la calle [...] para sobrevivir, entonces un muchacho me dijo, mira por qué tú no vas al edificio de La puntilla que era el de los rusos que ahí hay apartamentos así y la gente se están poniendo ahí para convivir”.

Otro de los testimonios mostró cómo ha acondicionado uno de los espacios del edificio. “Esto tenía un churrero aquí así como aquello [...] y yo lo fui limpiando poco hasta que lo he arreglado”. Dijo que cocina con leña ante la falta de electricidad: “Todavía no tengo el [...] no tengo eléctrico* ahí afuera”, señaló. Según contó, lleva tres años viviendo en el lugar: “Ahora el día 15 de agosto cumplo tres años y entonces me pasé unos días en la calle”.

No es la primera vez que se documenta la vida en el Riomar. En 2024, otro video publicado por el canal de YouTube JSant TV mostró testimonios similares de personas que, tras quedarse en la calle, ocuparon apartamentos en ruinas del edificio, algunos incluso desde hace más de cinco años.

El edificio Riomar fue construido en 1957 como un proyecto de lujo del arquitecto Cristóbal Martínez Márquez. Contaba con once plantas, 201 apartamentos, vestíbulo, salones de fiestas, dos piscinas, seis ascensores y estacionamiento para cada unidad. Fue concebido como una propiedad horizontal, de las más modernas de su época.

Lo más leído hoy:

Tras la aprobación en 1960 de la Ley de Reforma Urbana, muchos de sus propietarios perdieron los apartamentos y el edificio fue destinado a albergar técnicos extranjeros. En 2001 se intentó restaurarlo para oficinas, pero el proyecto no prosperó. Desde entonces, ha permanecido abandonado, degradándose progresivamente.

Hoy, entre escombros, grafitis y restos del esplendor arquitectónico original, el Riomar ha sido ocupado por personas que no tienen otro lugar donde vivir. Algunos han logrado acondicionar pequeñas áreas para sobrevivir, a pesar de la falta de servicios básicos como agua y electricidad.

El autor del video, Víctor González, también ha compartido públicamente su situación migratoria actual. En otro video reciente, reveló que no puede regresar a México a pesar de haber obtenido residencia temporal en ese país, debido a complicaciones económicas y burocráticas. Actualmente se encuentra en Cuba a la espera de obtener la ciudadanía española para poder viajar nuevamente.

Preguntas frecuentes sobre la situación del edificio Riomar y la crisis habitacional en Cuba