Tribunal de apelaciones anula multa masiva por fraude civil contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo este jueves una importante victoria judicial después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York anulara la multa civil que superaba los 500 millones de dólares en el caso de fraude empresarial presentado por la fiscal general Letitia James.

La Appellate Division, First Department determinó que la sanción económica, que había alcanzado los 515 millones de dólares con intereses, era “excesiva” y violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“Mientras que la orden judicial emitida para frenar la cultura empresarial de los acusados está bien diseñada, la orden de pago de casi medio billón de dólares al Estado de Nueva York constituye una multa excesiva”, señalaron los jueces Dianne T. Renwick y Peter H. Moulton en la opinión principal del fallo de 323 páginas citado por The New York Post.

Sin embargo, el tribunal mantuvo en vigor otras restricciones, como la prohibición para Trump y sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, de dirigir empresas en el estado de Nueva York durante varios años.

Además, se ratificó la designación de un supervisor externo que vigilará y reportará las operaciones de la Trump Organization por un período de tres años.

El fallo no cierra el caso, ya que gran parte de la demanda presentada por la fiscal James continúa en pie y ahora podrá ser revisada por la Corte de Apelaciones de Nueva York, la instancia judicial más alta del estado.

El presidente Trump, quien había depositado una fianza de 175 millones de dólares en lugar de pagar el monto completo mientras se resolvía la apelación, calificó la decisión como una reivindicación de sus denuncias de “cacería de brujas” e “interferencia electoral”.

Donald Trump Jr. reaccionó en redes sociales celebrando la decisión como una “gran victoria” y reiteró que el proceso contra su padre fue “una total injusticia”.

