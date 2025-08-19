ICE detiene a cubano con más de 20 condenas penales en cuatro estados de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó en Texas este fin de semana a un cubano con más de 20 condenas penales por delitos cometidos en cuatro estados de EE.UU.

Roslandy García Cruz, de 41 años, calificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos como un “delincuente serial”, tiene un historial que abarca 23 condenas por “posesión consciente y con intención de defraudar de 15 o más dispositivos de acceso falsificados o no autorizados, posesión de herramientas delictivas, falsificación y una violación de la libertad condicional”, subrayó un comunicado difundido en el sitio oficial de la agencia.

El DHS encabezó con el caso de García Cruz la relación de inmigrantes ilegales arrestados durante el fin de semana a los que considera “los peores de los peores”. Su detención se produjo el domingo por agentes de ICE en la ciudad de San Antonio.

Roslandy García Cruz. Captura de www.ice.gov

“Se acabaron los días en que inmigrantes ilegales delincuentes aterrorizaban a ciudadanos estadounidenses”, declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, a raíz de los recientes arrestos, que incluyeron además a inmigrantes indocumentados con condenas por delitos sexuales contra menores, tráfico de cocaína y solicitud de prostitución.

“Mientras los estadounidenses disfrutaban de su fin de semana, el ICE trabajaba arduamente arrestando a pedófilos, estafadores, narcotraficantes y otros delincuentes violentos para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, advirtió la funcionaria, quien culpó al gobierno del presidente Joe Biden por “permitir que delincuentes en serie se aprovecharan de los estadounidenses”.

En abril de 2023, la prensa local de San Antonio reportó uno de los arrestos del inmigrante cubano, por robo de identidad.

La policía capturó a García Cruz durante una operación encubierta en un concesionario de vehículos recreativos (casas rodantes o autocaravanas), mientras trataba de comprar uno valorado en más de 58,000 dólares con una licencia de conducir de Texas robada, reveló el periodista Robert Price en la red social X.

Para entonces, el cubano “ya se encontraba en libertad condicional federal por falsificación”, señaló la nota.

A inicios de noviembre de 2024, la Oficina del Sheriff del condado de Santa Rosa, en el estado de Florida, anunció la captura de García Cruz junto a otro hombre, quienes tenían en su poder tarjetas de crédito clonadas, con información robada de tarjetas de crédito de instituciones bancarias como Navy Federal Credit Union, Chase Bank, Capital One y otras, además de dispositivos de clonación de tarjetas.

El comunicado de las autoridades divulgado por medios de prensa precisó que el cubano tenía una orden de extradición a nivel nacional desde Texas por violar la libertad condicional, en relación con condenas anteriores, que incluían fraude y posesión de dispositivos de clonación de tarjetas.

La reciente detención de García Cruz se añade al creciente número de inmigrantes cubanos con graves antecedentes penales arrestados en los últimos meses, como parte de la estrategia de mano dura de la administración de Donald Trump contra extranjeros indocumentados que han sido condenados previamente y cumplido prisión, o están acusados de crímenes severos. Los detenidos se encuentran actualmente bajo custodia de ICE o ya han sido expulsados de EE.UU.

Los arrestos masivos de migrantes indocumentados en redadas ejecutadas por ICE y otras agencias federales y estatales superaron los 149,000 en apenas siete meses, se conoció a inicios de agosto.

La administración Trump alcanzó un nuevo récord de deportaciones, con un promedio de 1,435 inmigrantes indocumentados al día en las últimas dos semanas, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país.

En el caso de los cubanos con estatus irregular, han trascendido numerosos casos de personas que no tienen historial delictivo ni orden final de deportación, pero han sido detenidas y confinadas en centros de detención de ICE en espera de su expulsión.

Datos oficiales del DHS cifran en más de 42,000 los cubanos con órdenes de deportación definitiva en EE.UU., pero la negativa del régimen de La Habana a recibir a quienes tienen antecedentes penales o emigraron antes de enero de 2017 ha complicado los procesos.

Washington ha enviado a varios de ellos a terceros países. En mayo, dos ciudadanos de la isla con extenso prontuario delictivo en territorio estadounidense fueron deportados a Sudán del Sur y en julio, otro inmigrante cubano al Reino de Esuatini; mientras que un número no revelado han sido desterrados a México.

