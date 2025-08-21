Díaz-Canel acusa a EE.UU. de movilizar tropas en el Caribe con pretextos falsos: “Nos desprecian”

Miguel Díaz-Canel arremetió contra el Gobierno de Estados Unidos por el despliegue de fuerzas militares en el Caribe, que, según denunció, se realiza bajo “el falso pretexto” de combatir el narcotráfico, y constituye una “amenaza directa” a la soberanía de los países de la región.

Durante la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, celebrada en La Habana, el mandatario cubano calificó este miércoles el movimiento militar estadounidense como una “demostración de fuerza imperial” y dijo que tiene un potencial uso como plataforma para “acciones encubiertas”, amparadas en la legislación interna estadounidense.

En su discurso, Díaz-Canel vinculó esta ofensiva militar con el Título 50 del Código de Estados Unidos sobre Guerra y Defensa Nacional, que permite operaciones militares sin autorización del Congreso.

El gobernante cubano asegura que se trata de una maniobra estratégica para legitimar futuras intervenciones, principalmente contra los gobiernos aliados del eje autoritario del ALBA, como Venezuela, Nicaragua y la propia Cuba.

"El despliegue de unidades navales militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, involucra hasta 4,000 efectivos y se presenta como acto disuasorio, bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. Eso lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que es Estados Unidos", expresó.

Díaz-Canel se posicionó también contra la reciente acusación de Washington sobre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y dijo que lo pretenden vincular con el narcotráfico sin pruebas.

“Nos desprecian”, sentenció Díaz-Canel, citando a José Martí con un fragmento del discurso Nuestra América. Además, comparó la estrategia estadounidense con un renovado intento de imponer la Doctrina Monroe en América Latina.

El líder del régimen cubano aprovechó la cumbre para mostrar al bloque del ALBA-TCP como “escudo político” frente a lo que considera agresiones externas. Propuso que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convoque una reunión extraordinaria para responder al incremento de tensiones en la región.

El mandatario cubano acusó a la administración de Donald Trump de promover campañas de desinformación y presiones económicas como parte de su “filosofía de despojo”. Arremetió contra el apoyo estadounidense a Israel, considerándolo “genocida”, en referencia a la situación en Gaza.

En su intervención, Díaz-Canel reiteró el recordatorio del aniversario 99 del nacimiento de Fidel Castro, y le dedicó gran parte de su discurso asegurando que el fallecido dictador es un símbolo de resistencia frente a la “dominación imperial”.

El discurso, cargado de consignas ideológicas y referencias al pasado revolucionario, refuerza la narrativa del régimen cubano que busca proyectar unidad regional frente a las crecientes tensiones con Estados Unidos.