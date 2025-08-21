Arden los Everglades de Florida y alertan sobre la calidad del aire

Vídeos relacionados:

Un incendio forestal de gran magnitud continúa arrasando con miles de acres en los Everglades de Florida, generando humo denso y afectando la calidad del aire en los condados Broward y Miami-Dade.

El siniestro, conocido como el “Mile Marker 39 Fire”, alcanzó este jueves 42,000 acres y se encuentra solo un 10% contenido, según informó el Servicio Forestal de Florida (FFS), informó el medio 6 South Florida.

El fuego se ubica al oeste de la autopista U.S. 27 y al norte de Alligator Alley (I-75), dentro del área de conservación 3A North de los Everglades y la Francis S. Taylor WMA.

La fuente detalló que el incendio se intensificó tras unirse con el Sawgrass Fire, aunque hasta el momento no amenaza estructuras ni viviendas.

Las autoridades emitieron alertas de calidad del aire para Broward debido al humo que cubrió gran parte del sur de Florida durante la jornada.

Aunque la alerta expiró en horas de la mañana, las condiciones se mantienen en nivel “moderado”, lo que significa que personas con sensibilidad respiratoria aún deben tomar precauciones y limitar el tiempo al aire libre.

Meteorólogos señalan que los vientos y posibles lluvias en los próximos días podrían contribuir a mejorar la calidad del aire y frenar la propagación de las llamas.

Sin embargo, la sequía extrema que afecta a la región ha sido un factor determinante en la rápida expansión del incendio.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del condado y el Servicio Forestal.

Preguntas frecuentes sobre el incendio en los Everglades de Florida