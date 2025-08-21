Congresista de origen cubano tras nueva visita a Alligator Alcatraz: "Siguen en condiciones horribles"

El congresista cubanoamericano Maxwell Alejandro Frost (FL-10) volvió el miércoles al polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades, apodado Alligator Alcatraz, y denunció que las condiciones en el lugar siguen siendo "horribles", a pesar de la reducción en el número de detenidos.

Frost, demócrata por el centro de Florida, relató que en su visita constató que persisten las jaulas con hacinamiento extremo.

"Solo hay 336 personas ahora mismo. La última vez que vine eran mil. Pensé que, al haber menos gente, los distribuirían y no tendrían 32 por jaula, pero no fue así", declaró frente a las instalaciones.

El legislador dijo además que, aunque tenía autorización para reunirse con varios detenidos de su distrito de Orlando, finalmente no pudo verlos. "Ayer mismo lo habíamos aprobado con el estado, pero hoy me informaron que los habían transferido", afirmó, cuestionando la transparencia del proceso.

"Es una vergüenza, y seguiré trabajando para obtener respuestas para las familias del centro de Florida", agregó.

"Crueldad deliberada con un toque visual"

El congresista describió la instalación como "teatro performativo y crueldad para el entretenimiento", y acusó a contratistas privados de lucrar con la operación del centro mientras violan derechos constitucionales y normas ambientales.

"Actúan con insensibilidad, para el beneficio financiero de quienes construyen y administran este lugar", aseguró.

Frost es uno de los más de 60 legisladores demócratas que firmaron una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pidiendo claridad sobre el papel de las agencias federales en la operación del centro.

"La ambigüedad es parte de su estrategia para evitar rendir cuentas", señaló.

El congresista también advirtió que encuestas recientes muestran incomodidad incluso entre votantes republicanos respecto al rumbo de la política migratoria.

Mencionó a los congresistas cubanoamericanos de Miami -Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar-, quienes, según dijo, "enfrentan preguntas apremiantes de sus electores" por hablar de la comunidad hispana sin defenderla en este caso.

"Esperamos que los republicanos nos acompañen en este viaje para luchar por la humanidad, por nuestros electores, por nuestra gente", concluyó.

Una instalación bajo la lupa

El centro, construido en apenas ocho días sobre una pista abandonada del Aeropuerto Dade-Collier, fue inaugurado para respaldar la política de deportaciones masivas de la administración Trump.

Desde su apertura, ha sido objeto de fuertes críticas de legisladores demócratas, defensores de derechos humanos y organizaciones religiosas.

En una visita anterior en julio, congresistas y legisladores estatales denunciaron colchones infestados, temperaturas sofocantes, agua no apta para consumo y baños sin privacidad.

En aquella ocasión, Frost informó haber escuchado a un detenido gritar desde las carpas: "¡Soy ciudadano estadounidense!" mientras otros coreaban "¡Libertad!".

"Es algo de lo que todos, sean demócratas, republicanos o lo que sea, deberían sentirse profundamente avergonzados. Los inmigrantes no envenenan la sangre de esta nación. Son la sangre de esta nación", aseveró entonces.

Por su parte, la representante Debbie Wasserman Schultz calificó el lugar como un "campo de internamiento" y pidió su cierre inmediato.

Los republicanos de Florida, en cambio, han defendido la instalación. El senador estatal Blaise Ingoglia llegó a afirmar que las camas eran "cómodas" y que las denuncias de miseria eran "teatro político".

Un fallo judicial inminente

El centro también enfrenta cuestionamientos legales. Un caso federal en curso examina si la construcción violó la Ley Nacional de Política Ambiental, al no haberse realizado una revisión previa. Organizaciones ambientalistas y demandantes piden detener el uso del sitio hasta que se cumpla con la normativa.

La jueza a cargo debe pronunciarse antes de que expire la orden de restricción temporal vigente. “Sabemos que el juez nos dará noticias en cualquier momento hoy o mañana. Esperamos una decisión que cierre este lugar”, dijo Frost al salir de Alligator Alcatraz.

