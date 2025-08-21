"Yo me quería morir": Cubana relata el mal rato que vivió en el aeropuerto en EE.UU. tras regresar de Cuba

La usuaria cubana de TikTok @dreisymatanzas compartió un testimonio que se ha vuelto viral, en el que relata el mal rato que pasó en el aeropuerto de Miami tras regresar de un viaje a Cuba. El video, de más de siete minutos, suma miles de reacciones y ha generado un amplio debate en redes sociales.

“Hoy yo paso por aquí para contarle lo que me pasó al regresar de Cuba. Yo me fui para Cuba el día 22 de julio y vine el día 29”, comienza diciendo la joven, identificada como Dreisy Forte en su cuenta.

En su relato, asegura que fue llevada al “cuartico”, donde fue interrogada por un oficial estadounidense y luego por otro cubanoamericano que, según ella, la hizo sentir intimidada: “No les puedo explicar el mal trato que hicieron conmigo, porque la mala costumbre que tiene un cubano, que cuando coge un poquito, maltrata a los otros cubanos”.

Dreisy afirma que el oficial le preguntó repetidamente a qué fue a Cuba y si no tenía miedo de regresar a la isla. “Me dijo: ‘¿Tú no tienes ningún tipo de miedo de ir a Cuba, tú no tienes ningún tipo de miedo a que te pase nada en Cuba?’ Le dije: ‘yo tengo que ir porque tengo dos hijos en Cuba’”.

La tiktoker explica que le mencionó que su residencia es CU6 y que, hasta donde sabía, quienes tienen ese estatus pueden viajar a Cuba sin consecuencias. “Me dijo: ‘Pues estás equivocada, nunca se ha visto un caso que le ha pasado, pero sí puede pasar’”.

Según cuenta, el oficial le advirtió: “Yo te voy a mandar para donde está un juez, para que tú le expliques lo mismo, a ver si él te quiere devolver tu residencia”. Y añade: “Imagínate, yo ahí estaba que yo me quería morir”.

Al finalizar el video, @dreisymatanzas concluye con una decisión rotunda: “Yo ya no viajaré más a Cuba, desgraciadamente, no viajaré más a Cuba… mis hijos tendrán que ir a México, tendrán que ir a otro país para yo ir a verlos, o ya cuando Dios quiera que estén aquí conmigo”.

El testimonio ha generado cientos de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios han compartido experiencias similares y otros han restado importancia al procedimiento migratorio. Frases como “no hay peor cuña que la del mismo palo”, “eso es para meter miedo” y “hazte ciudadana y olvídate de ese personaje” se repiten entre las reacciones.

El testimonio de @dreisymatanzas no es el único que ha circulado recientemente en redes sociales. En los últimos días, otros cubanos han contado experiencias similares tras regresar a Estados Unidos desde la isla, en medio de una creciente atención sobre los protocolos de entrada para residentes permanentes.

La usuaria @heidydiazsosa relató que, después de un viaje de tres días a Cuba, fue retenida en el aeropuerto de Miami, donde según dijo: “Me quitaron el celular, tuve que darles la contraseña de mi teléfono, se metieron en mi cuenta de banco, en Cash App, en la galería, en los chat con mi familia, se metieron en todo”. Afirmó también que un oficial le informó que no podría volver a Cuba y que su residencia quedaría marcada en el sistema.

En contraste, otras personas han descrito controles menos rigurosos. La creadora @thalia_hr, que también regresó recientemente desde Cuba, dijo que fue llevada junto a casi todos los pasajeros de su vuelo a una sala para verificación de datos, pero aseguró que no vivió interrogatorios tensos y que todo le pareció parte de un procedimiento habitual.

Más allá de las experiencias personales, existe preocupación en la comunidad cubana sobre las implicaciones legales de viajar a la isla después de obtener la residencia por la Ley de Ajuste Cubano. La abogada Patricia Hernández advirtió que “cada vez que un residente permanente sale del país y reingresa, se expone a que un oficial de CBP evalúe su situación migratoria”, y señaló que los viajes frecuentes a Cuba pueden interpretarse como una contradicción con la base del beneficio migratorio recibido.

En uno de los casos más graves reportados, una pareja fue citada a comparecer ante un juez de inmigración en el aeropuerto de Miami, tras múltiples visitas a la isla en apenas tres años. Según explicó un oficial durante el procedimiento, “una persona que cruza la frontera alegando temor por su vida no debería regresar al país del que huyó”.

Estas situaciones, aunque no afectan por igual a todos los viajeros, han encendido las alarmas en un momento en que la política migratoria estadounidense muestra señales de endurecimiento. Entre advertencias, interrogatorios y testimonios contradictorios, crece la incertidumbre para quienes desean mantener el vínculo familiar con Cuba sin poner en riesgo su estatus legal en Estados Unidos.

