Motorista impactado por una rastra en La Habana

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este miércoles en la peligrosa Calzada de Santo Suárez, municipio Diez de Octubre, en La Habana, donde un motorista resultó herido tras ser impactado por una rastra.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 4:00 p.m., según informaron testigos en redes sociales.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, se habría lesionado un pie, según un allegado que desmintió reportes iniciales de que “el motorista había fallecido en el lugar del accidente“.

Vecinos de la zona describieron la Calzada de 10 de Octubre como una de las vías más peligrosas de la capital.

El internauta Damián Montejo comentó: “La calzada más peligrosa de La Habana me atrevo a decir, desde el mismísimo principio en la esquina de Tejas hasta su fin. Quien evite esa calzada está evitando la muerte o una lesión para su cuerpo”.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni sobre la identidad de la persona herida.

El pasado 17 de agosto otro motorista resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana.

Según los reportes, este perdió un pie a consecuencia del suceso.

