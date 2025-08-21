Motorista impactado por una rastra en La Habana

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este miércoles en la peligrosa Calzada de Santo Suárez, municipio Diez de Octubre, en La Habana, donde un motorista resultó herido tras ser impactado por una rastra.
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 4:00 p.m., según informaron testigos en redes sociales.
La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, se habría lesionado un pie, según un allegado que desmintió reportes iniciales de que “el motorista había fallecido en el lugar del accidente“.
Vecinos de la zona describieron la Calzada de 10 de Octubre como una de las vías más peligrosas de la capital.
El internauta Damián Montejo comentó: “La calzada más peligrosa de La Habana me atrevo a decir, desde el mismísimo principio en la esquina de Tejas hasta su fin. Quien evite esa calzada está evitando la muerte o una lesión para su cuerpo”.
Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni sobre la identidad de la persona herida.
El pasado 17 de agosto otro motorista resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana.
Según los reportes, este perdió un pie a consecuencia del suceso.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Por qué son frecuentes los accidentes de tránsito en la Calzada de Santo Suárez en La Habana?
La Calzada de Santo Suárez es considerada una de las vías más peligrosas de La Habana debido a su alta circulación vehicular y las malas condiciones de infraestructura. Los testimonios de vecinos y usuarios en redes sociales destacan que evitar esta calzada puede prevenir accidentes mortales o lesiones graves.
¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito en Cuba?
El factor humano es la principal causa en el 91% de los accidentes de tránsito en Cuba, según las autoridades. Sin embargo, también se señala la deficiente infraestructura vial, la falta de señalización adecuada y el deterioro del parque vehicular como factores contribuyentes a la alta tasa de accidentes.
¿Qué medidas se han implementado para mejorar la seguridad vial en Cuba?
A pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar la accidentalidad vial, las medidas implementadas han sido insuficientes debido a que no abordan adecuadamente las causas estructurales, como el deterioro de las carreteras y la crisis del transporte público. La falta de mejoras significativas en la infraestructura vial sigue siendo un problema crítico.
¿Qué riesgos enfrentan los motoristas en las calles de Cuba?
Los motoristas en Cuba enfrentan una alta vulnerabilidad en las carreteras debido a la falta de infraestructura adecuada y el comportamiento temerario de algunos conductores. Los accidentes recientes han puesto en evidencia la necesidad urgente de reforzar la seguridad vial para proteger a los conductores de motos y bicicletas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.