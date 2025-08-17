Triciclo se vuelca en avenida de La Habana

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la calle Vía Blanca, a la altura del puente de los Elevados, en La Habana, cuando un triciclo perdió el control y terminó volcado en plena vía.
De acuerdo con el usuario Antonio Hernández en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, este tipo de vehículos circula con frecuencia “a lo loco”, sin respetar las normas de tránsito, lo que aumenta el riesgo de siniestros en zonas de gran circulación vehicular.
Aunque hasta el momento no se reportan víctimas fatales, el incidente vuelve a poner sobre la mesa el problema de la falta de control y seguridad en la circulación de triciclos en la capital.
Un motorista resultó gravemente herido este sábado tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana.
La víctima fue un hombre que conducía una moto y sufrió la mutilación de un pie tras ser impactado por un vehículo, presuntamente operado por un botero.
La semana pasada un motorista resultó herido en un accidente en la céntrica intersección de Paseo y Calzada, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución. Una camioneta impactó contra la moto y el conductor fue trasladado al hospital con lesiones en la cabeza.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en La Habana
¿Por qué los triciclos son considerados peligrosos en La Habana?
Los triciclos son considerados peligrosos en La Habana debido a su frecuente circulación sin respetar las normas de tránsito, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Además, las malas condiciones de las calles y la falta de regulación adecuada agravan la situación, haciendo que estos vehículos sean un peligro tanto para sus ocupantes como para otros conductores.
¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes de tránsito en La Habana?
Las causas más comunes de accidentes de tránsito en La Habana incluyen exceso de velocidad, distracción al conducir, irrespeto a las señales de tránsito y adelantamientos indebidos. Además, el mal estado de las vías, la falta de iluminación y la ausencia de señalización adecuada también contribuyen significativamente a la alta incidencia de siniestros.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Las autoridades han implementado algunas medidas como la aplicación de más de 235,000 multas y la cancelación de 344 licencias de conducción. Sin embargo, la infraestructura vial sigue siendo deficiente, con problemas de mantenimiento, iluminación y señalización, lo que indica que se requieren acciones más efectivas para garantizar la seguridad en las carreteras cubanas.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la difusión de accidentes en La Habana?
Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de accidentes en La Habana, permitiendo a los ciudadanos compartir información y fotos de los incidentes de manera rápida. Esto ha aumentado la conciencia pública sobre los riesgos en las vías y ha facilitado el debate social sobre la seguridad vial en la isla.
