Triciclo se vuelca en avenida de La Habana

Un accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la calle Vía Blanca, a la altura del puente de los Elevados, en La Habana, cuando un triciclo perdió el control y terminó volcado en plena vía.

De acuerdo con el usuario Antonio Hernández en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, este tipo de vehículos circula con frecuencia “a lo loco”, sin respetar las normas de tránsito, lo que aumenta el riesgo de siniestros en zonas de gran circulación vehicular.

Publicación de Facebook/“ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas fatales, el incidente vuelve a poner sobre la mesa el problema de la falta de control y seguridad en la circulación de triciclos en la capital.

Motorista queda mutilado de un pie tras accidente en La Habana

Un motorista resultó gravemente herido este sábado tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana.

La víctima fue un hombre que conducía una moto y sufrió la mutilación de un pie tras ser impactado por un vehículo, presuntamente operado por un botero.

La semana pasada un motorista resultó herido en un accidente en la céntrica intersección de Paseo y Calzada, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución. Una camioneta impactó contra la moto y el conductor fue trasladado al hospital con lesiones en la cabeza.

