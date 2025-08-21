Wendy Moreda, una joven cubana de 24 años que vive en Tampa, Florida, ha causado revuelo en TikTok al compartir con orgullo que ya tiene casa propia en Estados Unidos, y sin deber ni un centavo. Su hogar no es una mansión ni tiene piscina, pero sí algo que muchos anhelan: tranquilidad financiera.

“Un mobile home no es una casa, eso es lo que piensa la mayoría de las personas”, dice Wendy (@wendy.moreda en TikTok) en su video viral. “Pero yo pienso diferente. Mientras muchos se están endeudando 30 años con el banco, yo, a mi corta edad, tengo mi propia casa”, agrega, mientras muestra con alegría los espacios remodelados de su nuevo hogar.

Wendy llegó a EE. UU. hace apenas tres años, como muchos cubanos: sin ahorros, sin historial crediticio y empezando desde cero. “Lo hicimos todo poco a poco. Desde que llegamos me compré un carrito en efectivo, buscamos renta económica y ahorramos con esfuerzo. Gracias a Dios, mi esposo y mis padres me apoyaron”, cuenta en un comentario a uno de los usuarios que le preguntó cómo lo logró.

Aunque su mobile home está en un terreno rentado, Wendy tiene claro que este es solo el primer paso. “Sé que no es para siempre. Esta casita me va a ayudar a pagar la otra cuando llegue el momento”, explicó. Para ella, lo importante no es el tamaño de la casa, sino saber que ese techo le pertenece. “Me da paz y seguridad”, afirmó.

El video ha generado miles de comentarios. Algunos usuarios la felicitan y comparten historias similares: “Yo también empecé con uno y después compré mi casa”, dice una usuaria. Otros, en cambio, advierten sobre los riesgos de vivir en terrenos alquilados o de enfrentar huracanes en Florida. Pero Wendy responde con naturalidad y sin perder el buen ánimo: “Nada es perfecto. Pero por ahora, esto es mío y me hace feliz”.

Entre mensajes de apoyo, críticas y preguntas sobre el proceso de compra, Wendy ha logrado algo más que una vivienda: inspirar a muchos que sueñan con un hogar propio, aunque sea modesto. “No me importa cómo lo llamen. Yo lo llamo mi casa, y eso me basta”, escribió.

Con una sonrisa en el rostro, su hija en brazos y un mensaje claro, Wendy resume su filosofía de vida: “¿Qué prefieres tú? ¿Empezar por algo pequeño y tuyo o endeudarte por 30 años por algo que quizás nunca termines de pagar?” Su historia, sencilla pero poderosa, es un reflejo de las decisiones que toman muchos migrantes buscando estabilidad en un nuevo país.

