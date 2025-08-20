ICE arresta a cubano con antecedentes por posesión y tráfico de drogas

Vídeos relacionados:
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo al ciudadano cubano Yordan Rodríguez, con antecedentes penales que incluyen posesión y tráfico de drogas, y enfrentará un proceso de deportación.
Agentes de la Oficina de ICE en Nueva Orleans arrestaron a Rodríguez, quien además de esos delitos, ha sido condenado por agresión y resistencia a la autoridad, según una nota oficial en la red social X.
“Introducir veneno en nuestras comunidades es la vía más rápida para ser expulsado de ellas”, advirtió la agencia.
La detención de Rodríguez se inserta en la política de mano dura de la administración de Donald Trump contra inmigrantes indocumentados que tienen condenas previas o están acusados de crímenes graves, los cuales son arrestados y mantenidos bajo custodia de ICE hasta su deportación de EE.UU.
En apenas siete meses, se registraron más de 149,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, ejecutadas por ICE y otras agencias federales y estatales.
La administración federal también marcó un nuevo récord de deportaciones, con un promedio de 1,435 inmigrantes ilegales por día en las dos últimas semanas, la cifra más alta en la historia reciente del país.
Un número no determinado de cubanos con antecedentes penales o cargos pendientes han sido arrestados en los últimos meses, y luego deportados a la isla o a terceros países.
Pero también han trascendido numerosos casos de inmigrantes de Cuba con estatus irregular en EE.UU., que, pese a no tener historial delictivo ni orden final de deportación, han sido recluidos en centros de detención de ICE y enfrentan un proceso de expulsión o ya fueron deportados.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de 2024, más de 42,000 cubanos tenían órdenes de deportación definitiva en EE.UU. El régimen de La Habana se ha negado a admitir a quienes tienen antecedentes penales o emigraron antes de enero de 2017.
Ante la renuencia del gobierno cubano, Washington ha deportado a inmigrantes de la isla a terceros países. Tres cubanos inelegibles y con extenso historial criminal fueron enviados a Sudán del Sur y el Reino de Esuatini, en África; mientras que una cifra no especificada ha sido trasladada en vuelos de deportación a México.
No obstante, como parte de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes, desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump en enero, han sido retornados a la isla por vía aérea más de 580 inmigrantes cubanos.
