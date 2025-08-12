Destino Positivo se une a la polémica y corona a Bebeshito como "el repartero más grande de la historia de Cuba"

La polémica en torno a Oniel Bebeshito sigue encendida, y ahora el popular creador de contenido dominicano Destino Positivo ha echado más leña al fuego con unas declaraciones que están dando de qué hablar en redes sociales.

“Yo me atrevo a decirle a todos ustedes que ahora mismo Bebeshito es el repartero más grande de Cuba”, aseguró en su programa Destino Tolk tras el concierto del cantante el pasado fin de semana en el Kaseya Center de Miami.

“Chocolate es la leyenda del reparto, el creador, pero yo me atrevo a decir que el repartero más grande de la historia se llama Bebeshito”, afirmó el influencer.

Para Destino Positivo, el mérito de Bebeshito está en su impacto actual: “Por todo lo que ha hecho, por todos los temas que ha pegado, por todo lo que sigue haciendo… me disculpa mi hermano Chocolate porque usted es el Rey del Reparto, usted fue quien inventó esto, todos estos muchachos de hoy en día están comiendo gracias a usted, pero me atrevo a decir que el repartero más grande de la historia de Cuba ahora mismo es Bebeshito”.

Estas declaraciones llegan justo después de que el productor Roberto Ferrante afirmara que el joven artista era “más grande que Celia Cruz y Benny Moré”, desatando una fuerte polémica en redes sociales.

Con cada opinión que se suma, la conversación y la controversia continúa alrededor del cubano, pero algo se ha vuelto más que evidente, Oniel Bebeshito está dando de qué hablar y eso es un triunfo para la música urbana cubana.

