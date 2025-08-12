La polémica en torno a Oniel Bebeshito sigue encendida, y ahora el popular creador de contenido dominicano Destino Positivo ha echado más leña al fuego con unas declaraciones que están dando de qué hablar en redes sociales.
“Yo me atrevo a decirle a todos ustedes que ahora mismo Bebeshito es el repartero más grande de Cuba”, aseguró en su programa Destino Tolk tras el concierto del cantante el pasado fin de semana en el Kaseya Center de Miami.
“Chocolate es la leyenda del reparto, el creador, pero yo me atrevo a decir que el repartero más grande de la historia se llama Bebeshito”, afirmó el influencer.
Para Destino Positivo, el mérito de Bebeshito está en su impacto actual: “Por todo lo que ha hecho, por todos los temas que ha pegado, por todo lo que sigue haciendo… me disculpa mi hermano Chocolate porque usted es el Rey del Reparto, usted fue quien inventó esto, todos estos muchachos de hoy en día están comiendo gracias a usted, pero me atrevo a decir que el repartero más grande de la historia de Cuba ahora mismo es Bebeshito”.
Estas declaraciones llegan justo después de que el productor Roberto Ferrante afirmara que el joven artista era “más grande que Celia Cruz y Benny Moré”, desatando una fuerte polémica en redes sociales.
Con cada opinión que se suma, la conversación y la controversia continúa alrededor del cubano, pero algo se ha vuelto más que evidente, Oniel Bebeshito está dando de qué hablar y eso es un triunfo para la música urbana cubana.
Preguntas frecuentes sobre Bebeshito y su impacto en la música cubana
¿Por qué se considera a Bebeshito el "repartero más grande de la historia de Cuba"?
Destino Positivo considera a Bebeshito como el repartero más grande de la historia de Cuba debido a su impacto actual y la cantidad de temas exitosos que ha lanzado. Según el influencer, aunque Chocolate MC es una leyenda y el creador del reparto, Bebeshito ha logrado superar en relevancia a todos en este momento.
¿Cómo ha reaccionado el público a las declaraciones que comparan a Bebeshito con Celia Cruz y Benny Moré?
Las declaraciones del productor musical Roberto Ferrante, que colocan a Bebeshito por encima de leyendas como Celia Cruz y Benny Moré, han generado una fuerte polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios defienden el talento de Bebeshito, la mayoría critica la comparación y destaca el legado incomparable de las figuras históricas de la música cubana.
¿Cuál es la relevancia de Bebeshito en la música urbana cubana actual?
Bebeshito se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del reparto cubano, con múltiples conciertos exitosos en Estados Unidos y una creciente base de seguidores. Su estilo ha resonado tanto en Cuba como internacionalmente, convirtiéndose en un referente del género urbano.
¿Cuál ha sido la respuesta de Bebeshito a las críticas sobre su música?
Bebeshito ha optado por no involucrarse directamente en las polémicas y ha mantenido un enfoque en su carrera. Ha demostrado su éxito a través de sus números en plataformas como Spotify, y mantiene el apoyo de sus seguidores, quienes defienden su estilo y logros en la música urbana.
