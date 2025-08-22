Joyero de Miami recomienda a cubanos de la isla evitar protestas y explica por qué

El joyero Wilian Díaz ha generado polémica tras afirmar en un video en sus redes sociales que los cubanos residentes en Cuba deben someterse a las leyes imperantes en la isla y evitar así ir presos.

Díaz, quien es muy activo en redes, hizo tal afirmación mientras cuestionaba el parón que ha pedido el influencer Alexander Otaola, quien aboga por que los cubanos que viven en EE.UU. no envíen nada a la isla, por considerar que eso alimenta a la dictadura.

“Otaola, mi amigo, está pidiendo un parón…que tú no le mandes nada a tu familia, que tú no le mandes una recarga para no hables con ellos, que tú no le mandes comida, que no le mandes nada para que ellos se vean asfixiados y salgan pa’ la calle a fajarse contra el gobierno, cuando la Biblia dice que hay que someterse a las leyes”, afirmó el joyero en un video publicado en TikTok.

“Tú vives aquí y tienes que someterte a las leyes de aquí, tú no puedes ir en contra de las leyes. Si tú vives en Cuba tienes que someterte a las leyes de Cuba”, añadió.

A continuación, Willian recordó la experiencia del 11J, que según su punto de vista fue fallida y solo trajo sufrimiento a cientos de madres.

“Para que salgan para la calle, para que pase como pasó el 11 de julio, que te caigan a palos, que te metan preso, que todavía hay mamás sufriendo porque los niños están presos. Eso es lo que está pidiendo Otaola”, apuntó, y agregó dijo que en su caso él prefiere pedir firmas por otras causas, como la legalización de los cubanos con I220-A.

“Wilian está pidiendo a ver cuántas firmas recolectamos, si legalizamos a los I220-A que entraron con permiso a este país y ahora están pasando mucho trabajo para legalizarse”, acotó.

En el segmento final de su video, Wilian Díaz dijo que “a ti no te importa quién es el que vende el pollo”, y que lo que te debe importar es que “tu mamá y tu familia compre el pollo”.

En el apartado comentario de su publicación en TikTok, Díaz recibió apoyo de muchos seguidores que se mostraron de acuerdo con su recomendación de poner por delante a la familia, por encima de cualquier otra consideración política.

Muy diferente fue la consideración en la cuenta de Instagram de Cubanos por el mundo, que se hizo eco de la publicación con duras palabras para el empresario cubano.

Cubanos por el Mundo desarma la idea de que la ley, por el simple hecho de existir, es justa o debe ser acatada.

Su argumento se construye a partir de una tesis clara: la legalidad no garantiza moralidad, y en regímenes autoritarios, suele ser el vehículo de la opresión.

“Decir que ‘hay que respetar las leyes en Cuba’ es repetir el mismo libreto de las dictaduras que han usado la legalidad como máscara para justificar la barbarie.”

Esta afirmación es el eje central de la respuesta. El medio acusa al joyero de reproducir acríticamente una narrativa utilizada por dictaduras de diversas épocas para revestir sus actos represivos con una apariencia de orden.

Aquí no se cuestiona la existencia de leyes en sí, sino su naturaleza y propósito.

La crítica se intensifica al equiparar el marco jurídico cubano con los sistemas legales de momentos oscuros de la historia humana, como la esclavitud, la Alemania nazi o el Apartheid sudafricano

“Hoy en Cuba, las leyes están hechas para perseguir opositores, encarcelar inocentes, torturar disidentes y deportar a quienes piensan diferente”, apuntó Cubanos por el Mundo.

“La justicia verdadera no se mide por lo que diga un código escrito por un dictador, sino por el respeto a la dignidad humana y la libertad”, concluyó el texto que en algún modo sirvió de respuesta la parte más polémica de la reflexión de Wilian Díaz.

En el apartado comentarios, decenas de internautas arremetieron contra el joyero.

La situación escaló todavía más luego de que Eliécer Ávila se hiciera eco de las afirmaciones en su programa en YouTube, lo que desencadenó todo un careo en diferido con Wilian Díaz.

El joyero ha contestado sucesivamente al Ávila, a Otaola e incluso a otra gente que han amenazado con boicot a su negocio.

En diversos videos en los últimos días, Wilian ha insistido en fomentar el respaldo a la familia en Cuba, pero no ha retomado la parte más espinosa de su video inicial.