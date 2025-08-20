Pareja acusada de asesinar a un cubano en Miami sigue prófuga con su bebé de cinco meses

La pareja buscada por la policía: Alfredo Carballo González (de 32 años), y Ariely Álvarez Cabrera (de 27 años).

Vídeos relacionados:

El periodista de Univisión Javier Díaz denunció este martes que Alfredo Carballo González, principal sospechoso del asesinato del cubano Daylon Fleitas, continúa prófugo junto a su esposa y su hijo de apenas cinco meses, pese a que han pasado varias semanas desde el crimen que conmocionó a la comunidad de Hialeah.

Carballo, de 32 años, habría ingresado a Estados Unidos por la frontera con un estatus migratorio de I-220A, según precisó Díaz en una publicación en Facebook.

Captura de Facebook/Javier Díaz

Las autoridades lo buscan como el principal responsable de la muerte de Fleitas, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un contenedor en una zona boscosa de los Everglades el pasado 9 de agosto.

Junto a Carballo está su pareja, Ariely Álvarez Cabrera, de 27 años, y el hijo de ambos, un bebé cuya vida podría estar en peligro, según ha alertado la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

La policía ha reiterado que los sospechosos deben considerarse “armados y peligrosos”.

Lo más leído hoy:

Post de Miami Dade Sheriff’s Office en Facebook

De acuerdo con un video de vigilancia obtenido por Noticias 23, Fleitas fue atacado el mismo día de su desaparición, el 3 de agosto, cuando acudió a cobrarle a Carballo una deuda de 10,000 dólares.

Las imágenes muestran al sospechoso arrastrando a la víctima hasta un contenedor de reciclaje y cargándolo en la camioneta del propio Fleitas.

La Ford F-150 del cubano apareció abandonada con manchas de sangre y evidencias en su interior. Días después, el cadáver fue encontrado dentro del contenedor con múltiples heridas de arma blanca.

El caso ha estremecido tanto por la brutalidad del crimen como por el hecho de que los presuntos responsables viajan con un bebé. La policía mantiene activa la alerta y ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los fugitivos.

Cualquier persona con información puede comunicarse de manera anónima a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al 305-471-8477.

Preguntas frecuentes sobre el caso del asesinato del cubano Daylon Fleitas en Miami