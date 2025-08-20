Cubano es condenado a tres cadenas perpetuas por doble homicidio en Florida

Vídeos relacionados:

Un tribunal del condado de Broward, Florida, condenó este lunes a Luis Manuel Rodríguez Toledo, nacido en La Habana, Cuba, a tres cadenas perpetuas por el asesinato de Lázaro Marrero y Michelle Irias, ocurrido en 2022 en la localidad de Davie.

El juez de circuito Frank David Ledee dictó la sentencia tras un veredicto de culpabilidad emitido en julio por un jurado popular.

El crimen en Davie

Los hechos se remontan al 6 de noviembre de 2022, cuando Rodríguez llegó armado a una casa rodante en Driftwood Acres Mobile Home Park, en Southwest 47 Lane, Davie.

En la vivienda se encontraba Lázaro Marrero, su exsuegro; la pareja de este, Michelle Irias; y otra mujer que resultó gravemente herida.

Según testigos citados por la policía, Marrero trataba de proteger a su familia cuando Rodríguez abrió fuego.

“Marrero estaba tratando de proteger a su familia de Rodríguez, el hombre que le disparó”, recoge el informe policial citado por la prensa local.

Los agentes encontraron a Marrero sin vida en el porche de la casa, mientras que los bomberos declararon muerta en el lugar a Michelle Irias.

En el interior, otra mujer con heridas de bala fue trasladada al Memorial Regional Hospital, donde sobrevivió a pesar de la gravedad de las lesiones.

Arresto y confesiones

Rodríguez fue detenido poco después del tiroteo por la policía de Davie. Debido a sus tendencias suicidas, un oficial utilizó una pistola eléctrica Taser para reducirlo. Ya bajo custodia, confesó a los agentes:

“Simplemente perdí el control... Estaba muy enojado con su familia y simplemente perdí la cabeza”, admitió en el interior de un coche patrulla, de acuerdo con los registros judiciales.

En posteriores interrogatorios, el acusado explicó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y que llevaba varios días sin dormir. También expresó arrepentimiento.

“Lo siento mucho por todo”, dijo a los detectives.

Al día siguiente, esposado en el Hospital Universitario HCA de Florida en Davie, volvió a confesar: “Maté a mi suegro. ¿Cuántos años crees que me van a dar por esto? No sé si reír o llorar”, declaró a un agente, según los informes.

Proceso judicial

Los fiscales del condado de Broward presentaron cargos el 8 de noviembre de 2022, y semanas después un gran jurado acusó formalmente a Rodríguez de dos cargos de asesinato en primer grado con arma de fuego, un cargo de intento de asesinato en primer grado y dos cargos de agresión con agravantes con arma mortal.

Tras varios aplazamientos y audiencias, el juicio comenzó en 2024.

Finalmente, el 18 de julio de este año, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos.

Este lunes, el juez Ledee le impuso tres cadenas perpetuas, además de 10 años de prisión adicionales por los delitos de agresión con agravantes.

Dolor y reclamos de justicia de la familia

Durante el proceso judicial, los familiares de las víctimas dieron desgarradores testimonios.

Kelly Luna, allegada a la familia, describió:

“Fue simplemente doloroso. Sentía todo mi cuerpo, simplemente, me dolía, era un dolor físico. Aunque me asuste el resultado, sé que Dios es el juez al final. Sé que pase lo que pase, habrá justicia”, expresó en una audiencia previa.

Tras el veredicto de culpabilidad en julio, la madre de Michelle, Sorayda Janania, se mostró emocionada.

“Ella era una chica dulce. Estoy feliz, estoy realmente feliz, gracias a Dios obtuvimos justicia”, declaró entre lágrimas.

También los hijos de la pareja celebraron el fallo.

Jocylyn Marrero aseguró: “Intenté tener fe en Dios y rezaba para que llegara este día y obtuviéramos la justicia que merecían. Estoy realmente feliz de que obtuvimos justicia, hoy fue un alivio para mí y mi familia”.

Una vida tras las rejas

Con la sentencia de Ledee, Rodríguez, quien residía en el condado de Miami-Dade, pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional.