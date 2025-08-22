EE.UU. revisa más de 55 millones de visas en busca de irregularidades que podrían llevar a la deportación

Vídeos relacionados:
El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, confirmó que somete a "evaluación continua" a más de 55 millones de titulares de visa, con el fin de detectar posibles violaciones que puedan conducir a la revocación del documento y, si la persona se encuentra en territorio estadounidense, a su deportación.
En medio de un endurecimiento de los controles migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado iniciará una revisión de visados buscando "indicadores de inelegibilidad".
Entre ellos, se mencionan la permanencia excesiva (overstay) en el país, más allá del periodo autorizado; la actividad delictiva o amenazas a la seguridad pública y la participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista.
"Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluyendo registros de aplicación de la ley o de inmigración, o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad", detalló la cartera.
Bajo este esquema, "las visas que permiten permanecer en el país se pueden revocar en cualquier momento" si aparecen elementos que las invaliden.
El Departamento precisó que esta verificación no se limita al momento de la entrevista consular, sino que continúa mientras la visa está vigente.
Lo más leído hoy:
Si durante esa "evaluación continua" se detecta información que afecte la elegibilidad, la visa se revoca y, si su titular está en Estados Unidos, queda sujeto a remoción por las vías previstas en la legislación migratoria.
En la mira: estudiantes internacionales
En lo que va de año -y en un contexto de políticas más restrictivas- las autoridades han revocado más de 6.000 visas de estudiantes por presuntas infracciones de la ley.
La vigilancia federal, apuntan los reportes, ha prestado especial atención a estudiantes internacionales que participan en protestas de apoyo a Palestina y contra la guerra en Gaza, con acusaciones que van desde antisemitismo hasta apoyo al terrorismo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la potestad del gobierno de conceder o retirar estos permisos: "No existe un derecho constitucional a una visa de estudiante. Una visa de estudiante es algo que decidimos darte… Si te hubiera negado una visa de haber sabido algo sobre ti, y después me entero de que te di una visa y descubro esto sobre ti, ¿por qué no podría revocar tu visa?", dijo este mes.
Implicaciones para los titulares de visa
El anuncio de la revisión masiva y permanente implica que todas las categorías de visa (turismo y negocios, estudio, trabajo temporal, intercambio, entre otras) permanecen bajo escrutinio incluso después de emitidas.
Entre las consecuencias más relevantes:
Revocación inmediata si surge información posterior que afecte la elegibilidad.
Posible deportación si la persona ya está en EEUU al momento de la revocación.
Mayor intercambio de datos entre agencias (registros policiales, migratorios y de seguridad) para alimentar la “evaluación continua”.
Un giro más de tuerca en el control migratorio
La revisión a los más de 55 millones de titulares de visa se inscribe en un clima de endurecimiento de la política migratoria y de enfoque preventivo en seguridad.
El mensaje que emite Washington es claro: ninguna visa es definitiva; todas pueden ser reevaluadas y retiradas si aparecen nuevos elementos que las invaliden.
Mientras organizaciones civiles y sectores académicos alertan sobre los riesgos de la discrecionalidad, el Ejecutivo defiende que la seguridad nacional y el cumplimiento estricto de la normativa migratoria justifican una supervisión constante y la revocación cuando proceda.
Preguntas frecuentes sobre la revisión de visas en EE. UU.
¿Por qué Estados Unidos está revisando 55 millones de visas?
Estados Unidos está revisando más de 55 millones de visas para detectar posibles violaciones que puedan llevar a la revocación del documento y, si la persona se encuentra en territorio estadounidense, a su deportación. Esta medida forma parte del endurecimiento de los controles migratorios bajo la administración de Donald Trump, buscando "indicadores de inelegibilidad" como permanencia excesiva, actividad delictiva y amenazas a la seguridad pública.
¿Qué consecuencias enfrenta un titular de visa si se detectan irregularidades?
Si se detectan irregularidades, la visa puede ser revocada de inmediato, y si el titular está en EE. UU., queda sujeto a deportación. Además, el Departamento de Estado realiza un intercambio de datos entre agencias para alimentar una "evaluación continua" que puede incluir registros policiales, migratorios y de seguridad.
¿Quiénes están bajo mayor escrutinio en esta revisión de visas?
Los estudiantes internacionales, especialmente aquellos que han participado en protestas de apoyo a Palestina y contra la guerra en Gaza, están bajo un mayor escrutinio. Más de 6.000 visas de estudiantes han sido revocadas por presuntas infracciones de la ley en lo que va del año. Las autoridades prestan especial atención a actividades consideradas como amenazas a la seguridad nacional.
¿Qué justificación da el gobierno de EE. UU. para la revocación de visas?
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido la potestad del gobierno para conceder o retirar permisos de visa afirmando que una visa es un privilegio y no un derecho. Según Rubio, las visas deben ser revocadas si se descubre información que las invalide, especialmente si se identifican amenazas a la seguridad nacional o violaciones a las leyes migratorias.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.