Ministro de Finanzas de Granada, el primero de ese país en quedar sin visas a EE.UU. por el tema de los médicos cubanos

Dennis Cornwall, ministro de Finanzas de Granada (izq.). A la derecha, médicos de la isla durante una misión internacional.

El ministro de Finanzas de Granada, Dennis Cornwall, se convirtió en el primer funcionario de su país en perder todas sus visas de Estados Unidos, tras la decisión de Washington de sancionar a líderes caribeños implicados en los convenios de brigadas médicas cubanas.

La medida afecta directamente a uno de los hombres fuertes del gobierno del primer ministro Dickon Mitchell y marca un precedente en el Caribe.

Según reveló el medio local The New Today, el Departamento de Estado revocó a Cornwall sus tres visas (B1, B2 y A1), lo que le impedirá viajar a reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También quedó sin visa su exesposa, Ophelia Cornwall.

En marzo pasado, Cornwall había declarado públicamente, junto al canciller Joseph Andall, que estaba dispuesto a perder el privilegio de viajar a Estados Unidos antes que renunciar a su apoyo a Cuba y a la continuidad de las brigadas médicas en Granada. “Prefiero quedarme sin visa a darle la espalda al pueblo cubano”, afirmó entonces en el Parlamento.

Cornwall estudió en la isla en los años 80, durante el gobierno de Maurice Bishop, y desde entonces mantiene un estrecho vínculo con La Habana. Ese pasado explica, en parte, su férrea defensa de la cooperación médica cubana, pese a las crecientes presiones internacionales.

El peso de las sanciones de Washington

El caso de Cornwall se enmarca en la nueva política del Departamento de Estado, anunciada por el secretario Marco Rubio, que busca castigar a funcionarios de Cuba, África y el Caribe por lo que considera un esquema global de “trabajo forzoso” en las misiones médicas cubanas.

“Visitar Estados Unidos con una visa es un privilegio, no un derecho. Estamos comprometidos con combatir el tráfico de personas, incluyendo el trabajo forzado”, afirmó Rubio en su mensaje oficial.

Washington y organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno cubano retiene gran parte del salario de los médicos enviados al extranjero y los somete a condiciones laborales coercitivas. La Habana, en cambio, defiende esas misiones como un gesto de “solidaridad” y fuente legítima de ingresos para sostener su sistema de salud.

Según The New Today, existe información no confirmada de que el gobierno de Granada entrega directamente al régimen cubano el 65% de los salarios de los médicos, mientras que los profesionales reciben el 35% en sus cuentas.

Hasta ahora, el gobierno de Dickon Mitchell no ha emitido una declaración oficial sobre la revocación de visas a Cornwall y a su exesposa. Sin embargo, la sanción golpea a uno de los principales rostros de su gabinete y lanza un mensaje claro a otros aliados de La Habana en la región.

Cornwall, que representa al distrito rural de St Patrick East, no podrá pisar suelo estadounidense mientras se mantengan las restricciones. Pero en lugar de mostrarse afectado, parece haber cumplido su palabra de sacrificar un privilegio personal en nombre de su lealtad política a Cuba.

