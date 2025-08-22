Régimen anuncia apagones por déficit de generación de 1700 MW en Cuba

Vídeos relacionados:
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba enfrenta un déficit crítico de generación que obligará a la aplicación de apagones programados en todo el país, según informó la Unión Eléctrica (UNE) en su nota correspondiente a este viernes.
El jueves el servicio eléctrico se vio interrumpido de manera continua durante 24 horas, extendiéndose la afectación a toda la madrugada de hoy.
La máxima afectación registrada por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,724 megavatios (MW) a las 8:20 pm, cifra que no coincidió con el horario de máxima demanda, pero que superó los planes de afectación debido a un consumo superior al previsto.
Esta mañana la disponibilidad del SEN era de 2,120 MW, mientras la demanda ascendía a 3,230 MW, generando un déficit de 1,180 MW. Para el mediodía se estima que la afectación llegue a 1,300 MW.
En el horario pico, la disponibilidad proyectada es de 2,220 MW frente a una demanda de 3,850 MW, lo que resultaría en un déficit de 1,630 MW y una afectación total de aproximadamente 1,700 MW.
Entre las incidencias que afectan la capacidad de generación, se reportan averías en dos unidades de las termoeléctricas Renté y Felton.
A su vez, se encuentran en mantenimiento cuatro bloques de las CTE Santa Cruz, Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y Renté.
Adicionalmente, las limitaciones térmicas dejan fuera de servicio 456 MW.
El SEN también enfrenta problemas por falta de combustible, con 46 centrales de generación distribuida afectadas que suman 246 MW fuera de operación.
Para el horario pico, se prevé la entrada de 100 MW provenientes de motores de generación distribuida que actualmente no funcionan por escasez de combustible, lo que apenas aliviaría el déficit total.
La UNE detalló que la producción de energía de los 25 parques solares fotovoltaicos instalados en el país alcanzó los 2,578 MWh, con una potencia máxima entregada de 519 MW durante el horario de la media, cifra insuficiente para cubrir la demanda creciente.
La situación refleja la creciente vulnerabilidad del SEN, que enfrenta simultáneamente fallas técnicas, mantenimiento programado, limitaciones térmicas y escasez de combustible, mientras la demanda de electricidad sigue superando la capacidad de generación disponible.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y el déficit energético
¿Cuál es la causa principal del déficit energético en Cuba?
El déficit energético en Cuba se debe a una combinación de fallas técnicas, mantenimiento programado, limitaciones térmicas y escasez de combustible. Las termoeléctricas presentan averías frecuentes y muchas unidades están fuera de servicio por falta de mantenimiento. Además, la generación distribuida se ve afectada por la falta de combustible, lo que agrava la situación. La infraestructura obsoleta del sistema eléctrico cubano y la insuficiente inversión en su modernización también contribuyen al problema.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para abordar la crisis energética?
El gobierno cubano ha implementado cortes programados y priorizado el suministro eléctrico en servicios esenciales como hospitales. Sin embargo, estas medidas temporales no han sido suficientes para resolver el déficit energético. A pesar de la introducción de energía renovable mediante parques solares, el aporte sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda. La falta de acciones concretas para modernizar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro estable de combustible continúa siendo un desafío.
¿Cómo afecta el déficit energético a la vida cotidiana de los cubanos?
El déficit energético provoca apagones prolongados que afectan gravemente la vida diaria de los cubanos. Estos cortes de electricidad interrumpen actividades esenciales como la cocción de alimentos, el uso de electrodomésticos y la conservación de alimentos. Además, impactan negativamente en el comercio, la producción y los servicios públicos, generando un clima de incertidumbre y malestar en la población.
¿Cuál es el pronóstico para el déficit energético en Cuba en el corto plazo?
El pronóstico para el déficit energético en Cuba es desalentador, sin soluciones a corto plazo a la vista. La situación se mantiene crítica con un déficit que supera los 1,600 MW, lo que obliga a realizar apagones programados en todo el país. La falta de acciones efectivas y la dependencia de un sistema eléctrico obsoleto complican la posibilidad de mejorar el suministro en el futuro cercano.
