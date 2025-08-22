Régimen anuncia apagones por déficit de generación de 1700 MW en Cuba

Vídeos relacionados:

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba enfrenta un déficit crítico de generación que obligará a la aplicación de apagones programados en todo el país, según informó la Unión Eléctrica (UNE) en su nota correspondiente a este viernes.

El jueves el servicio eléctrico se vio interrumpido de manera continua durante 24 horas, extendiéndose la afectación a toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación registrada por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,724 megavatios (MW) a las 8:20 pm, cifra que no coincidió con el horario de máxima demanda, pero que superó los planes de afectación debido a un consumo superior al previsto.

Esta mañana la disponibilidad del SEN era de 2,120 MW, mientras la demanda ascendía a 3,230 MW, generando un déficit de 1,180 MW. Para el mediodía se estima que la afectación llegue a 1,300 MW.

En el horario pico, la disponibilidad proyectada es de 2,220 MW frente a una demanda de 3,850 MW, lo que resultaría en un déficit de 1,630 MW y una afectación total de aproximadamente 1,700 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Entre las incidencias que afectan la capacidad de generación, se reportan averías en dos unidades de las termoeléctricas Renté y Felton.

A su vez, se encuentran en mantenimiento cuatro bloques de las CTE Santa Cruz, Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y Renté.

Adicionalmente, las limitaciones térmicas dejan fuera de servicio 456 MW.

El SEN también enfrenta problemas por falta de combustible, con 46 centrales de generación distribuida afectadas que suman 246 MW fuera de operación.

Para el horario pico, se prevé la entrada de 100 MW provenientes de motores de generación distribuida que actualmente no funcionan por escasez de combustible, lo que apenas aliviaría el déficit total.

La UNE detalló que la producción de energía de los 25 parques solares fotovoltaicos instalados en el país alcanzó los 2,578 MWh, con una potencia máxima entregada de 519 MW durante el horario de la media, cifra insuficiente para cubrir la demanda creciente.

La situación refleja la creciente vulnerabilidad del SEN, que enfrenta simultáneamente fallas técnicas, mantenimiento programado, limitaciones térmicas y escasez de combustible, mientras la demanda de electricidad sigue superando la capacidad de generación disponible.

