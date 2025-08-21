Cuba se cae a pedazos, pero un periódico oficialista recomienda “pensar positivo”

Vídeos relacionados:
En un país con apagones diarios, miles de personas sin acceso regular al agua potable, precios por las nubes y familias que cocinan como pueden —cuando pueden—, el periódico Ahora, órgano oficial del Partido Comunista en Holguín, ha publicado una receta infalible para sobrevivir en Cuba: “mantener una mentalidad positiva”.
El artículo, firmado por la periodista Hilda Pupo Salazar, evita cualquier análisis crítico sobre la causa real del deterioro generalizado que sufre la isla, y en su lugar sugiere a los cubanos que enfrenten la crisis “con gratitud, actitud optimista y voluntad”, como si el optimismo pagara la luz, llenara las cisternas o sustituyera la comida.
Bajo el título de una filosofía motivacional digna de una agenda de autoayuda, la autora recomienda frases como “empieza tu día con optimismo” y consejos prácticos como “establecer metas pequeñas y factibles”, en un contexto donde comprar un litro de aceite o un cartón de huevos ya es una proeza económica.
El texto no menciona la palabra inflación, ni escasez, ni tampoco apagones, aunque los cubanos viven hoy con cortes eléctricos de hasta 10 horas diarias en algunas provincias orientales, incluidas Holguín y Santiago de Cuba.
Tampoco hay referencias al empobrecimiento creciente del pueblo cubano, a la precariedad de las cocinas de carbón, a las largas colas o a la desesperanza que empuja a miles a emigrar cada mes.
Pero eso sí: se insta a no “ahogarse en la negatividad” y a “practicar la resiliencia emocional”.
El artículo incluso propone que “cada escenario puede ser una oportunidad”, y cita frases inspiradoras de autores estadounidenses como Clement Stone y William Feather, cuyas realidades poco tienen que ver con la de un jubilado cubano que sobrevive con una pensión que no alcanza ni para comprar arroz.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el enfoque oficialista
¿Cuál es la recomendación del periódico oficialista para enfrentar la crisis en Cuba?
El periódico Ahora sugiere a los cubanos mantener una mentalidad positiva como forma de enfrentar las dificultades diarias, recomendando gratitud, actitud optimista y voluntad, aunque esto no resuelve los problemas materiales que enfrentan, como los apagones y la escasez de alimentos.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba resulta en apagones prolongados de hasta 20 horas diarias, afectando gravemente la vida cotidiana. Las familias tienen dificultades para cocinar, conservar alimentos y descansar adecuadamente. La falta de electricidad también implica problemas para acceder a servicios básicos y mantener una calidad de vida mínima.
¿Qué soluciones oficiales se proponen para los apagones en Cuba?
Las autoridades cubanas sugieren que los apagones sean "manejables" en lugar de eliminarlos. Se plantea la organización de rotaciones más controladas para minimizar el malestar ciudadano, aunque esto no ha resultado en mejoras reales para la población. La falta de una solución estructural continúa generando descontento.
¿Cómo reacciona la población cubana ante las recomendaciones oficialistas?
La población cubana muestra indignación y frustración ante las recomendaciones oficialistas, que consideran desconectadas de la realidad. Las sugerencias de "pensar positivo" y "practicar resiliencia" no alivian las dificultades materiales como la escasez de alimentos y los cortes de electricidad, evidenciando una desconexión entre el discurso oficial y las condiciones de vida reales.
