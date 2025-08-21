Dura reflexión del actor cubano Luis Angel Batista: "Ustedes deben tener el hígado enfermo"

Vídeos relacionados:

El actor cubano Luis Ángel Batista compartió en sus redes sociales una extensa reflexión en la que denunció las precarias condiciones de vida que enfrenta la población en la isla, marcadas por los apagones, la insalubridad y la creciente ola de violencia.

Desde La Habana, Batista describió la difícil realidad que viven miles de cubanos, con apagones nocturnos en pleno verano, enfermos y niños sufriendo el calor, fosas de aguas albañales, desechos en descomposición y un desperdicio de agua potable que lleva más de 15 años sin solución en la avenida 76 de Playa.

“Ustedes deben tener el hígado enfermo. ¿Quitar la corriente a la hora en que tantos seres humanos van a tratar de dormir para mañana ir a trabajar y encontrarle sentido a sus vidas? (…) Me encuentro con la fetidez de una de las incalculables fosas que forman parte de nuestras vidas, en las que día a día nos vamos hundiendo cada vez más en un ambiente de putrefacción e insalubridad”, escribió.

Publicación en Facebook

El artista también criticó con dureza a las autoridades cubanas por la inseguridad creciente en las calles, señalando los numerosos asaltos, asesinatos y feminicidios que afectan a la población, en contraste con la protección y privilegios de los dirigentes.

“¿Será que hay que seguir esperando a que asesinen más mujeres, ancianos o estudiantes? (…) Ustedes y sus seres queridos andan muy seguros y protegidos por las calles, pero cuidado, no olviden que en esta tierra vivimos más seres humanos que merecemos protección y respeto”, cuestionó.

Publicación en Facebook

Batista recordó las promesas de su infancia y la educación basada en consignas revolucionarias que, asegura, nunca se tradujeron en un futuro estable ni digno.

“Yo era un niño y me hacían repetir todas las mañanas ‘seremos como el Che’. ¿A qué se referían? No entendí. (…) Hoy miro esa fosa y ese desperdicio de agua pura que se camufla, y no puedo dormir sentado afuera de la casa de mi madre en plena oscuridad. Me hago tantas preguntas”, señaló.

La publicación concluye con un mensaje de desilusión y reclamo directo a los gobernantes, a quienes acusa de sostener una doctrina fracasada a costa del pueblo.

“Siguen tratando de mantener un sistema que divide lo más preciado de una sociedad: la familia. ¿De verdad que pueden comer y dormir tranquilos en sus mansiones? Que Dios los bendiga, yo todavía no puedo dormir”, agregó en su mensaje.

La reflexión de Luis Ángel Batista ha generado eco en redes sociales, donde muchos seguidores se han identificado con su denuncia y la han compartido como un retrato del dolor cotidiano que vive la isla, donde los apagones se prolongan por hasta 30 horas, no hay acceso generalizado a la alimentación y los hospitales funcionan sin recursos básicos.

Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y las denuncias de artistas