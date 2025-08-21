Empresa Eléctrica de Las Tunas culpa al uso de aires acondicionados por los apagones

Una mujer enciende un aire acondicionado en su hogar, equipos señalados por la Empresa Eléctrica de Las Tunas como causa de la sobrecarga del sistema.

En medio de un verano marcado por apagones de hasta 20 horas, la Empresa Eléctrica de Las Tunas responsabilizó a los propios usuarios del colapso del servicio, al señalar que el uso de aires acondicionados y cocinas eléctricas estaría sobrecargando los transformadores en la provincia.

Anislei Santiesteban Velázquez, director técnico de la entidad, dijo a la prensa local que, en zonas costeras, donde varios van a vacacionar, muchos hogares permanecen vacíos con los equipos encendidos mientras sus dueños están en la playa, lo que calificó de “gasto innecesario”.

Según el funcionario, esta conducta provoca “sobrecarga en el sistema” y daños en los transformadores, por lo que llamó a la población a ahorrar y a distribuir mejor el consumo, especialmente en los horarios picos.

Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la realidad que viven miles de familias cubanas. En lugar de disfrutar de la climatización que prometía el “verano con cuatro horas de apagón”, como anunció en mayo el viceministro de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, los cubanos han tenido que soportar jornadas interminables de hasta 20 horas sin electricidad. En muchos hogares, el aire acondicionado se ha convertido en un lujo imposible y cocinar con electricidad un reto diario ante los cortes constantes.

La contradicción entre el optimismo oficial y la experiencia real del pueblo se ha vuelto insostenible. En redes sociales, cubanos indignados resumen la situación con frases como: “Más que un fracaso eléctrico, es un apagón político”. Para muchos, lo que está en crisis no son solo los transformadores de Las Tunas, sino un modelo incapaz de garantizar servicios básicos.

La indignación también apunta al corazón de la economía cubana. Mientras se responsabiliza a la población por dejar un aire acondicionado encendido, investigaciones periodísticas han documentado que el conglomerado militar GAESA controla más de 18,000 millones de dólares.

Con apenas una fracción de esos fondos sería posible reparar termoeléctricas, comprar combustible y reducir drásticamente los apagones, pero el dinero se destina a hoteles de lujo como la Torre K23 en La Habana, que consume casi 2 MW de manera permanente.

Esa contradicción alimenta la percepción de que la crisis no es técnica, sino política. Los recursos existen, pero se invierten en proyectos turísticos y no en mejorar la vida cotidiana de la población.

Para los tuneros y para los cubanos en general, la realidad del verano de 2025 no son las playas con electricidad garantizada, sino noches en vela, comidas arruinadas y un calor insoportable. Mientras los funcionarios piden “ahorro” y culpan al uso doméstico de los equipos, la mayoría de las familias siente que su paciencia se agota.

“Esto no es vida, es abuso”, escribió un cubano en redes sociales. Y en cada comentario, lo que se refleja es la certeza de que la oscuridad en Cuba no se debe solo a la falta de corriente, sino a la ausencia de un futuro claro.

