“Cuba da miedo”: Luisito Comunica habla sin filtros con Enrique Santos sobre lo que vivió en la isla

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo hispano, concedió una entrevista al locutor Enrique Santos en la que habló abiertamente sobre su reciente visita a Cuba en abril de este año y su experiencia durante la grabación del documental This Is Cuba.

Durante la conversación, Luisito expresó lo que más le sorprendió al recorrer el país: “A mí lo que más me impactó, esto es opinión personal, es ver cuánta gente, de verdad, cuánta gente en Cuba apoya a capa y espada todo el sistema de gobierno y la manera de vivir. De verdad, mucha gente te lo defiende”.

El influencer explicó que esa postura parecía más común en generaciones mayores: “Siento que, tal vez, entre la población joven, con más acceso a las redes, tienen una opinión distinta. Pero hablas con personas de 30 para arriba y te lo defienden. Eso me sorprendió un poco. Desde fuera tenemos otra percepción”.

Sin embargo, Luisito también dejó espacio para los matices y reconoció la belleza de la isla: “Si te diré que en muchos aspectos es un país hermoso, cálido y receptivo, y en muchos otros es un país que da mucho miedo”. Añadió que ese miedo está relacionado con “los estragos de una doctrina que lleva demasiados años en juego y en práctica”.

El documental This Is Cuba generó un fuerte debate en redes sociales al mostrar una imagen cruda del país: desde apagones y problemas de conectividad hasta salarios bajos, escasez en las bodegas y gasolina racionada.

Con esta producción, Luisito Comunica ofrece una mirada directa sobre la vida en la isla, sin adornos ni censura, mostrando tanto su calidez como sus contrastes más duros.

El primer video de This Is Cuba, publicado a finales abril en el canal de YouTube de Luisito Comunica, acumula ya casi 30 millones de reproducciones. La serie documental provocó una fuerte repercusión internacional, al mostrar la vida cotidiana de los cubanos en medio de la escasez, los apagones y el deterioro generalizado del país. Luisito aseguró que, a pesar de las limitaciones del viaje, intentó documentar de forma directa lo que vio y sintió.

La entrevista con Enrique Santos también generó cientos de comentarios en YouTube, con reacciones encontradas. Algunos usuarios expresaron dudas sobre la autenticidad de las interacciones que Luisito tuvo en la isla, señalando que pudo haber estado rodeado de personas seleccionadas por las autoridades. Otros cuestionaron que dijera que una parte significativa del pueblo apoya al régimen, argumentando que el miedo a represalias influye en lo que muchos se atreven a decir frente a una cámara. También hubo quienes valoraron su intención de mostrar lo que vio desde su perspectiva, destacando su tono respetuoso y mesurado. El debate sigue abierto, reflejando la sensibilidad y complejidad que implica hablar sobre la realidad cubana.

