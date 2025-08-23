Bajo observación onda tropical formada en el Atlántico

Vídeos relacionados:

Una onda tropical ubicada a unas 1,045 km al este de las islas Barlovento continúa generando lluvias y tormentas eléctricas en la región.

Según reportes meteorológicos, el sistema se desplaza rápidamente hacia el oeste a 32-40 km/h, y se prevé que provoque fuertes lluvias locales y ráfagas de viento en algunas islas durante el domingo y lunes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que la probabilidad de desarrollo ciclónico de esta onda tropical es baja, con un 20% tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

Perturbación en el Atlántico. NOAA

Sin embargo, las condiciones ambientales podrían tornarse más favorables hacia finales de la semana, lo que podría permitir su evolución hacia una depresión tropical.

Actualmente también circula en el Atlántico la tormenta tropical “Fernand”, con vientos de hasta 40 millas por hora.

Los meteorólogos recomiendan a las comunidades del Caribe oriental y las Antillas Menores mantenerse atentas a los informes oficiales.

La temporada de huracanes en el Atlántico, activa del 1 de junio al 30 de noviembre, alcanza su pico climatológico en septiembre, y expertos recuerdan que las condiciones actuales —aguas cálidas, baja cizalladura y alta humedad— favorecen la formación de ciclones.

Se recomienda a la población monitorear constantemente los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales ante cualquier eventualidad.

