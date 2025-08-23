Bajo observación onda tropical formada en el Atlántico

Vídeos relacionados:
Una onda tropical ubicada a unas 1,045 km al este de las islas Barlovento continúa generando lluvias y tormentas eléctricas en la región.
Según reportes meteorológicos, el sistema se desplaza rápidamente hacia el oeste a 32-40 km/h, y se prevé que provoque fuertes lluvias locales y ráfagas de viento en algunas islas durante el domingo y lunes.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que la probabilidad de desarrollo ciclónico de esta onda tropical es baja, con un 20% tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.
Sin embargo, las condiciones ambientales podrían tornarse más favorables hacia finales de la semana, lo que podría permitir su evolución hacia una depresión tropical.
Actualmente también circula en el Atlántico la tormenta tropical “Fernand”, con vientos de hasta 40 millas por hora.
Los meteorólogos recomiendan a las comunidades del Caribe oriental y las Antillas Menores mantenerse atentas a los informes oficiales.
La temporada de huracanes en el Atlántico, activa del 1 de junio al 30 de noviembre, alcanza su pico climatológico en septiembre, y expertos recuerdan que las condiciones actuales —aguas cálidas, baja cizalladura y alta humedad— favorecen la formación de ciclones.
Se recomienda a la población monitorear constantemente los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales ante cualquier eventualidad.
Preguntas frecuentes sobre la onda tropical en el Atlántico y la temporada de huracanes 2025
¿Cuál es la probabilidad de que la onda tropical se convierta en un ciclón?
La probabilidad de desarrollo ciclónico de la onda tropical es baja, con un 20 % tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días. Sin embargo, las condiciones podrían tornarse más favorables hacia finales de la semana, permitiendo su evolución a una depresión tropical.
¿Qué medidas de precaución deben tomar las comunidades del Caribe?
Las comunidades del Caribe oriental y las Antillas Menores deben mantenerse atentas a los informes oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La temporada de huracanes está en su pico y las condiciones actuales favorecen la formación de ciclones.
¿Cómo está siendo la temporada de huracanes en 2025 en el Atlántico?
La temporada de huracanes 2025 en el Atlántico se espera más activa de lo habitual, con un pronóstico de hasta 19 tormentas con nombre y 10 huracanes. Este aumento en la actividad se debe principalmente a las altas temperaturas del océano y la probable ausencia del fenómeno El Niño.
¿Cuál es el impacto del polvo del Sahara en la formación de ciclones?
El polvo del Sahara puede inhibir el desarrollo de ciclones tropicales al crear un ambiente seco que limita la humedad necesaria para su formación. Esto ha sido un factor en la baja probabilidad de desarrollo de algunas ondas tropicales en el Atlántico.
