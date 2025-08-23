Lluvias provocan inundaciones en la Calzada del Cerro en La Habana

Vídeos relacionados:
Un video del medio independiente CubaNet mostró a La Calzada del Cerro, en La Habana, inundada tras las fuertes lluvias de este viernes en La Habana
“Así está la debido a las lluvias, el colapso del sistema de alcantarillado y la cantidad de basura en las calles”, se lee en la descripción de video que muestra el nivel del agua casi al nivel de los soportales que caracterizan a esa arteria habanera.
Para la vecina Leonor Domínguez se trató, no obstante, de “un aguacero normal y no mucho rato porque yo estaba cerca de ahí” por lo que la inundación se debe sobre todo a la “podredumbre que hay en toda la ciudad”.
Las inundaciones ya se han convertido en parte del día a día de los habaneros. El pasado 11 de agosto, las intensas lluvias provocaron calles anegadas, vehículos atrapados y viviendas inundadas en varios puntos de la capital cubana.
El diluvio, acompañado de tormentas eléctricas, provocó inundaciones severas en zonas bajas y de mal drenaje, como la Vía Blanca, Vento-Lacret y la Avenida del Puerto, donde incluso un ómnibus quedó varado a pesar de la presencia de bomberos.
Un día después se conocía la trágica muerte de un bebé de apenas cinco meses durante las fuertes lluvias. El menor murió ahogado luego de que el agua irrumpiera con fuerza en su casa tras derrumbarse un muro.
El trágico suceso ocurrió precisamente en el municipio del Cerro, una de las zonas más afectadas por la fuerte tormenta.
Preguntas frecuentes sobre inundaciones y problemas de infraestructura en La Habana
¿Por qué se producen tantas inundaciones en La Habana?
Las inundaciones en La Habana se deben principalmente al colapso del sistema de alcantarillado y a la acumulación de basura en las calles. El sistema pluvial es obsoleto y no puede manejar ni siquiera precipitaciones moderadas, lo que se ve agravado por la falta de mantenimiento y la acumulación de desechos que obstruyen los tragantes.
¿Cómo afecta el sistema pluvial deficiente a los habitantes de La Habana?
El sistema pluvial deficiente en La Habana provoca inundaciones que anegan calles, atrapan vehículos y penetran en viviendas. Esto incrementa los riesgos de derrumbes de estructuras debilitadas, poniendo en peligro la vida de los residentes, especialmente en zonas bajas y en edificios antiguos. Los ciudadanos enfrentan además problemas de movilidad y salubridad debido a las aguas estancadas.
¿Qué incidentes trágicos han ocurrido debido a las lluvias en La Habana?
Recientemente, un bebé de cinco meses murió ahogado tras el derrumbe de un muro durante una inundación en el municipio Cerro. Las intensas lluvias han causado también derrumbes adicionales, dejando heridos y víctimas mortales en distintas zonas de la ciudad. Estos eventos trágicos resaltan la vulnerabilidad de los habitantes debido al mal estado de la infraestructura.
