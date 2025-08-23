Lluvias provocan inundaciones en la Calzada del Cerro en La Habana

Vídeos relacionados:

Un video del medio independiente CubaNet mostró a La Calzada del Cerro, en La Habana, inundada tras las fuertes lluvias de este viernes en La Habana

“Así está la debido a las lluvias, el colapso del sistema de alcantarillado y la cantidad de basura en las calles”, se lee en la descripción de video que muestra el nivel del agua casi al nivel de los soportales que caracterizan a esa arteria habanera.

Para la vecina Leonor Domínguez se trató, no obstante, de “un aguacero normal y no mucho rato porque yo estaba cerca de ahí” por lo que la inundación se debe sobre todo a la “podredumbre que hay en toda la ciudad”.

Las inundaciones ya se han convertido en parte del día a día de los habaneros. El pasado 11 de agosto, las intensas lluvias provocaron calles anegadas, vehículos atrapados y viviendas inundadas en varios puntos de la capital cubana.

El diluvio, acompañado de tormentas eléctricas, provocó inundaciones severas en zonas bajas y de mal drenaje, como la Vía Blanca, Vento-Lacret y la Avenida del Puerto, donde incluso un ómnibus quedó varado a pesar de la presencia de bomberos.

Un día después se conocía la trágica muerte de un bebé de apenas cinco meses durante las fuertes lluvias. El menor murió ahogado luego de que el agua irrumpiera con fuerza en su casa tras derrumbarse un muro.

El trágico suceso ocurrió precisamente en el municipio del Cerro, una de las zonas más afectadas por la fuerte tormenta.

