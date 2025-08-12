Muere un bebé en La Habana tras inundación y derrumbe en su vivienda

Vídeos relacionados:

Un bebé de apenas cinco meses murió este lunes en La Habana durante las fuertes lluvias que azotaron la capital.

El menor murió ahogado luego de que el agua irrumpiera con fuerza en su casa tras derrumbarse un muro, según revelaron varias fuentes en redes sociales.

El trágico suceso ocurrió en el municipio del Cerro, una de las zonas más afectadas por la fuerte tormenta.

De acuerdo con el portal Reporte Cuba Ya, el muro “se reventó y el agua entró con fuerza dentro de la casa, provocando que el pequeño se ahogara”.

En ese instante, la madre estaba recogiendo la vivienda tras la tormenta, sin imaginar que la tragedia se desencadenaría en cuestión de segundos.

La corriente, proveniente de la calle y convertida en un río improvisado, irrumpió con tal fuerza que le arrebató al niño de las manos.

Lo más leído hoy:

Fuente: Captura de Facebook/Reporte Cuba Ya

El medio independiente 14ymedio confirmó la noticia tras comunicarse vía telefónica con la funeraria La Nacional, donde el cuerpo fue velado. Una empleada precisó que el cortejo fúnebre partió del recinto a las 8:20 de la mañana de hoy.

En redes sociales, uno de los bomberos que intervino narró que el pequeño fue encontrado aún con signos vitales, aunque no pudo sobrevivir.

“Vuela alto pequeño, te sacamos con vida pero no lograste sobrevivir, no sabes cómo nos sentimos los bomberos que te sacamos”, escribió el rescatista Enmanuel Díaz Rodríguez en redes sociales.

Yuriel Fernández ha compartido en Facebook dos impactantes imágenes que muestran la magnitud de la inundación.

Fuente: Captura de Facebook / Yuriel Fernández

El testimonio de una vecina

En en el apartado comentarios de la página de Facebook Patria y Vida, la internauta Zulema Fuentes, quien se identificó como vecina, compartió un relato desgarrador.

Según dijo la mujer, que aseguró vivir frente al lugar donde ocurrió la tragedia, la madre estaba “recogiendo la casa porque todo se estaba mojando”, mientras sostenía al bebé en brazos.

El derrumbe fue repentino y el agua entró con tal fuerza que “le arrebató al niño de las manos”. La corriente arrastró tanto al menor como a la madre, que tardó unos instantes en levantarse.

Lo que siguió fue caos y desesperación: vecinos, familiares y amigos comenzaron a buscarlo “sin control” hasta que un vecino lo encontró atrapado tras la puerta.

“De inmediato le aplicaron los primeros auxilios y el niño abrió los ojos”, contó Fuentes, quien como detalle todavía más trágico, precisó que el menor cumplía este mismo lunes los cinco meses de nacido.

Comentario en Facebook/Patria y Vida

La activista Lara Crofs lamentó el suceso y cuestionó la responsabilidad estatal en estas muertes.

“Las lluvias intensas que azotan nuestra ciudad no deberían ser una sentencia de muerte. Sin embargo, el deterioro estructural de las casas, la falta de mantenimiento y el abandono sistemático hacen que una tormenta se convierta en una tragedia evitable”, escribió.

Añadió que “el dolor de esta pérdida” debe ser un llamado urgente a quienes tienen el deber de proteger la vida del pueblo.

"¿Hasta cuándo tendremos que seguir contando muertos por negligencia? ¿Quién paga por esta muerte? ¡No podemos seguir permitiendo que la indolencia y el abandono sigan cobrando vidas inocentes en nuestra Cuba!”, cuestionó.

Fuente: Captura de Facebook/Lara Crofs

Las imágenes captadas al amanecer del martes mostraban calles cubiertas de muebles destruidos, muros derribados y restos arrastrados por la corriente.

El drenaje deficiente y la acumulación de basura impide evacuar el agua con rapidez, y en cuestión de minutos algunas calles de La Habana se convierten en corrientes peligrosas.

Hasta el cierre de esta nota, el trágico suceso no ha sido confirmado en medios oficiales.