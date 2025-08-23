El régimen cubano busca en China apoyo en “seguridad y aplicación de la ley”

Vídeos relacionados:

Una reunión entre los ministros de Interior de los regímenes cubano y chino se produjo el pasado viernes en Beijing como parte de la búsqueda de La Habana de apoyo en “seguridad y aplicación de la ley”.

El ministro chino de Seguridad Pública, Wang Xiaohong, trasladó al ministro cubano del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas la “disposición de China a trabajar con Cuba para implementar el importante consenso alcanzado por los líderes de ambos partidos y países”, recoge un cable de la agencia oficial Xinhua.

Wang además habló de la voluntad de China de “solidificar aún más el mecanismo de la reunión ministerial, mejorar los intercambios de personal y el desarrollo de capacidades de aplicación de la ley”.

Además, expresó su disposición de “profundizar la cooperación práctica en la aplicación de la ley y la seguridad, salvaguardar la seguridad y los intereses de los dos países, y hacer mayores contribuciones a la construcción de una comunidad con un futuro compartido más estrecha entre China y Cuba”.

Por su parte, Álvarez “expresó la voluntad de su país de mejorar aún más la coordinación y la cooperación con China para abordar conjuntamente los riesgos y desafíos de seguridad”, concluye la nota.

El régimen cubano se ha apoyado en sus aliados tradicionales en la compra de equipos y la capacitación para la represión de posibles estallidos sociales.

Asimismo, en medio de la crisis estructural debido a su desastrosa gestión, los dirigentes cubanos buscan en China un respiro.

En junio pasado, el gobierno cubano hablaba de su intención de consolidar su alianza con China, para desarrollar una “Comunidad de Futuro Compartido”.

La declaración llegó tras una reunión entre el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Qiu Xiaoqi, representante especial de China para Asuntos Latinoamericanos, de visita en Cuba.

La presencia del representante del Ejecutivo chino formó “parte de los consensos alcanzados entre los presidentes de ambos países para el desarrollo de una Comunidad Futuro Compartido Cuba-China”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X, y calificó el intercambio como “fructífero”.

En mayo, por su parte, Rodríguez participó en el V Foro Ministerial de China con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Días antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel viajó a Rusia, donde sostuvo un encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Allí afirmó que las relaciones entre Cuba y China atraviesan una etapa “más sólida” y pidió una “mayor profundización”.

Xi Jinping, por su parte, ofreció el respaldo habitual: más cooperación, más “amistad férrea” y un discurso de solidaridad entre países socialistas. También reiteró su propuesta de construir una comunidad más estrecha entre ambos gobiernos, como modelo de colaboración para el Sur global.

