¡La receta definitiva que necesitabas! Cubana enseña a hacer dulce de leche en microondas en tan solo 8 minutos

Una cubana ha conquistado TikTok al compartir una receta casera para preparar dulce de leche en apenas ocho minutos utilizando un microondas.

“Como lo prometido es deuda, aquí les vengo con la receta del dulce de leche en sólo ocho minutos en el microondas. Vamos, acompáñame para que aprendan a hacerlo en su casa fácil, rápido y sencillo”, explicó la joven al inicio de su video.

La receta consiste en utilizar una lata de leche condensada y medio limón. Según detalló, primero se mezclan ambos ingredientes hasta que la leche comience a tomar una textura cortada.

Luego, se introduce en el microondas durante tres minutos, se remueve y se repite el proceso en intervalos de dos minutos hasta completar un total de ocho.

“Yo le doy un minuto más porque me gusta bien doradito y bien cocinado. Miren eso qué rico quedó, señores. Háganlo en su casa y me dicen en los comentarios cómo les quedó”, recomendó.

El video ya acumula numerosas interacciones en TikTok, donde los usuarios agradecieron la receta por su sencillez y rapidez, destacando que se asemeja al tradicional postre cubano de leche cortada.

