Cubano detenido por ICE en Denver tiene antecedentes por agredir a un oficial

Vídeos relacionados:

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Denver a Maykel Rodríguez, un ciudadano cubano de 38 años con historial delictivo en Estados Unidos.

Según informó la oficina de ICE en Denver a través de su cuenta oficial en la red social X, Rodríguez tiene antecedentes de arresto "por agresión a un oficial de paz".

Las autoridades señalaron que el detenido será mantenido bajo custodia mientras avanzan sus procesos migratorios.

ICE no ofreció detalles adicionales sobre la fecha de su ingreso al país ni sobre posibles cargos federales pendientes.

El arresto forma parte de la política de mano dura contra inmigrantes con historial criminal que impulsa la administración de Donald Trump.

En los últimos meses, varios cubanos han sido detenidos en circunstancias similares.

Lo más leído hoy:

En Nueva Orleans, ICE reportó recientemente la captura de Yordan Rodríguez, también ciudadano cubano, con antecedentes por posesión y tráfico de drogas, además de condenas por agresión y resistencia a la autoridad. El detenido será sometido a un proceso de deportación.

Según datos oficiales, en apenas siete meses se han producido más de 149,000 detenciones de inmigrantes indocumentados en todo el país, ejecutadas por ICE y otras agencias federales y estatales.

El ritmo de deportaciones también ha marcado un récord histórico, con un promedio de 1,435 expulsiones diarias en las últimas semanas.

Un número no precisado de cubanos con antecedentes penales ha sido arrestado y deportado en este periodo, aunque también se han documentado casos de inmigrantes de la isla sin historial criminal ni orden final de deportación que han sido recluidos en centros de ICE y enfrentan procesos de expulsión.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de 2024 había más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno cubano ha rechazado recibir a aquellos con antecedentes criminales o que emigraron antes del fin de la política “pies secos/pies mojados” en enero de 2017.

Ante la negativa de La Habana, Washington ha deportado a cubanos hacia terceros países. Tres inmigrantes con amplio historial criminal fueron enviados a Sudán del Sur y Esuatini, mientras otros han sido trasladados a México en vuelos de deportación.

No obstante, como parte de los acuerdos bilaterales vigentes, desde enero de este año más de 580 cubanos han sido retornados directamente a la isla.

Preguntas Frecuentes sobre Arrestos y Deportaciones de Cubanos por ICE