"Ya tengo mi naturalización mexicana": Cubana celebra nuevo logro y comparte su emoción en redes

La joven cubana conocida en TikTok como @kelu_gb, residente en Mérida, Yucatán, celebró emocionada su naturalización como mexicana en un video que se ha viralizado en la red.

"Pov: Ya dejé de ser emigrante", escribió sobre el clip, mientras mostraba el documento oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

En las imágenes, se le ve bailando de alegría con su acta en mano. “Ya tengo mi naturalización mexicana”, afirmó. Más adelante, contó que durante el trámite, un funcionario le explicó: “Esta es como tu acta de nacimiento mexicana”.

Según relata en el video, le pidieron que indicara la nacionalidad que dejaba atrás y firmara los papeles. "Dejé mi cubanía, por un momento no fui ciudadana de nada", expresó, antes de bromear: “Puedo sentir el güey correr por mis venas, puedo sentir el chile habanero en mis dientes, mira mis aretes mexicanos”.

La joven también mostró el momento en que salía de las oficinas del trámite para su credencial de elector (INE) y comentó entre risas: “Me compraron una hojaldra, mis padres tan benevolentes”.

La publicación, que ha acumulado miles de visualizaciones y cientos de comentarios, provocó una avalancha de felicitaciones, muestras de cariño y mensajes de bienvenida a México. “Mi país es tu país, ahora literalmente”; “Felicidades mexicubana”; “Eres una personita de luz… ya eres mexicana”; “Bienvenida paisana, ahora a portar con orgullo el escudo nacional”, son solo algunas de las reacciones que recibió.

Lo más leído hoy:

No faltaron quienes preguntaron sobre los requisitos y plazos del trámite de naturalización. “¿Con cuánto tiempo viviendo en México pudiste iniciar el trámite?”, preguntó una usuaria. “Creo que son cinco años”, respondió @kelu_gb. Otro usuario escribió: “¿Me ayudas con tu experiencia, qué tengo que hacer?”, a lo que la joven contestó: “a mí en todo el proceso me ayudó mi mamá, así que yo no sé”.

Este momento marca un importante paso para la joven, que ha compartido en varias ocasiones experiencias sobre su vida como migrante en México. En otro de sus videos virales, relató curiosidades de la vida en Cuba que sorprendían a sus amigos mexicanos, como los matutinos escolares, los trabajos voluntarios y el uso de la palabra “chupa chupa” para las paletas.

La historia de @kelu_gb se suma a las de muchos otros cubanos que han decidido rehacer sus vidas en México, en busca de estabilidad legal, oportunidades y libertad. Algunos, como AndyRousMC, se declaran “millonarios” por poder desayunar cereal o tener electricidad todo el día; otros, como Lisandra y Wilson, renuncian al sueño americano y encuentran en tierras mexicanas “un sueño bonito”.

Aunque no todos logran su regularización con la misma facilidad —varios migrantes han denunciado trabas legales, altos costos y falta de transparencia en el sistema de asilo mexicano—, la naturalización de esta joven cubana se convierte en un ejemplo visible de las nuevas rutas que emprenden quienes dejan la isla y buscan una vida diferente.

Preguntas frecuentes sobre la naturalización de cubanos en México