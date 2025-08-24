¡Otro cumpleaños sin sus padres! Madre cubana en EE.UU. celebra con el corazón roto pero acompañada de sus hijos

Cumplir años lejos de la familia nunca es fácil, y si no que lo diga la cubana @la_mami_azul, quien compartió en TikTok una celebración muy especial desde Tampa, Florida, donde vive con sus hijos. En el video, muestra cómo festejó su cumpleaños con lo más importante que tiene cerca: sus niños… y un pedazo de flan con una velita.

Aunque no faltó la sonrisa ni el cariño, @la_mami_azul confesó que su corazón está dividido en tres: una parte con sus hijos, otra con el padre de los pequeños que no pudo llegar por estar de viaje, y una tercera en Cuba, donde sigue viviendo gran parte de su familia. “Hace 9 años que no recibo un beso de mis padres el día de mi cumpleaños”, contó con nostalgia.

Con toda la honestidad del mundo, explicó que solo compró un pastel pequeño porque no hay mucha familia para repartir. Una frase que, aunque dicha con humor, deja ver una realidad compartida por muchos cubanos en el exterior: la distancia a veces cabe en una bandeja de postre.

En lugar de apagar las velas rodeada de primos, tías o abuelos, @la_mami_azul compartió el momento con sus hijos, que no perdieron oportunidad de cantar y celebrar. Lamentó que su sobrina no pudo probar ni un trozo del flan. “Tantos momentos que hemos tenido que pasar solos…”, reflexionó.

A pesar de todo, no faltó la esperanza. “Ojalá algún día podamos comprar un pastel grande y celebrar lo que no se pudo”, dijo, enviando un mensaje claro a todos los que están lejos de su gente: valorar lo que se tiene cerca, y no perder la fe en que algún reencuentro llegará.

El video ha generado comentarios cariñosos de otras madres, migrantes y seguidores que se sintieron identificados con su historia. Porque aunque la celebración fue sencilla, el amor, las ganas y el sentido del humor cubano nunca faltaron.

