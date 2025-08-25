Cubana visita hotel en Jibacoa: "Las reseñas eran una maravilla pero..."

La creadora de contenidos cubana Daine, conocida en redes como @daine.sw, especializada en estilo de vida y viajes, compartió su experiencia tras hospedarse en el Hotel Memories Jibacoa durante cinco días y cuatro noches.

La joven relató en un video que eligió ese hotel guiada por las excelentes reseñas que encontró en Internet. Sin embargo, su llegada al lugar reveló una realidad diferente por varias deficiencias en las instalaciones que opacaron su estancia.

Daine comentó que, si bien el colchón de la habitación era amplio y cómodo, el baño presentaba graves problemas de higiene y mantenimiento. "La bañera estaba sucia, la ducha oxidada y la albañilería mal terminada", denunció, acompañando sus palabras con imágenes que mostraban el deterioro.

La situación no mejoró al bajar a las áreas comunes. En la piscina detectó suciedad en los bordes, pequeñas roturas y un jacuzzi con agua turbia, lo que le hizo desistir de usarlo.

En cuanto a la comida, Daine aseguró que no tuvo quejas. Había buena variedad y el servicio fue correcto. Sin embargo, advirtió que la playa del hotel dejaba mucho que desear y mencionó un incidente en el que su pareja se cortó con un vidrio oculto en la arena.

La coctelería en el hotel tampoco se llevó una buena puntuación, aunque sí dijo haberse sentido muy bien atendida por los trabajadores en sentido general. A pesar de eso, la influencer recomendó a sus seguidores optar por opciones de alojamiento en Varadero porque, en su criterio, se puede disfrutar de mejores servicios por precios similares.

Lo más leído hoy:

Daine acompañó el video con una reflexión dirigida a quienes están planificando vacaciones en Cuba: “¿Qué es lo más importante para ti a la hora de reservar en un hotel?” y aclaró que su intención con este tipo de contenidos es mostrar la realidad sin filtros.

“Sabemos lo difícil que es reservar un hotel sin tener ni idea de cómo es, solo mirando lo que quieren que veas”, dijo. Su testimonio se suma a los de muchos cubanos que denuncian la brecha entre la imagen en redes y la experiencia real en varios hoteles de Cuba.

Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia Hotelera en Cuba