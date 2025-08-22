Turistas españoles tras hospedarse en un hotel de Varadero: "Había cucarachas en la mesa buffet"

Un video compartido en redes sociales por los usuarios Mayra Domínguez en la red X, y @vipreactionsclips en TikTok, se ha vuelto viral tras mostrar las declaraciones de una pareja de turistas españoles que denuncia las malas condiciones higiénicas en un hotel de Varadero, donde afirman haber visto cucarachas en la zona del buffet.

El fragmento del video no incluye las identidades de los denunciantes ni especifica la fecha exacta de su viaje a Cuba, pero sus palabras han generado múltiples reacciones entre usuarios que aseguran haber vivido experiencias similares tanto en Varadero como en otros destinos turísticos del país.

"Quizás el punto más negativo fue el tema de las cucarachas en el buffet, que son de esas pequeñillas y sí que las vimos", dice uno de los testimonios.

"Hemos visto cucarachas en todos los sitios en Cuba. En La Habana andaban a sus anchas. Llega un momento en que te acostumbras y dejas de verlo como algo tan drástico", añaden los turistas españoles.

En el mismo video, la pareja también se refiere a un restaurante del hotel en Varadero donde se hospedaron. El local ofrecía comida las 24 horas pero solo pudieron pedir un sándwich club porque “no tenían nada” más que ofrecerles. Al abrir el bocadito, decidieron no comerlo por la mala impresión que les causó el producto.

“No queríamos que nos diera una diarrea el primer día”, explicaron.

El video ha sido replicado con decenas de comentarios de apoyo y testimonios que coinciden en la falta de higiene en hoteles y restaurantes de varias zonas turísticas de Cuba.

Hasta el momento, no ha trascendido el nombre del hotel en cuestión ni se ha podido verificar de forma independiente el contenido total del fragmento de video viral.

Crisis estructural del turismo internacional en Cuba agrava la caída de visitantes

La crisis del turismo internacional en Cuba se ha profundizado en 2025, consolidando una tendencia descendente que borra las esperanzas de recuperación. Entre enero y julio llegaron 1.577.330 viajeros, lo que representa una caída del 17,2 % respecto al mismo periodo de 2024, con 328,126 visitantes menos.

Los turistas internacionales sumaron 1.123.987, un 23,2 % menos que el año anterior. Rusia, Alemania y España registran los desplomes más notables, mientras que aumentos menores en Argentina y Colombia no compensan la caída global.

La comunidad cubana en el exterior también redujo sus viajes a la isla, aunque sigue siendo un sostén clave para esta industria, al punto que este verano el régimen impuso el pago obligatorio en divisas o tarjetas internacionales en los hoteles de GAESA para que solo los visiten cubanos con familiares "de afuera" que paguen en dólares.

La crisis en el turismo cubano sigue agravándose. Los hoteles están vacíos por su pésimo servicio, pero el régimen continúa invirtiendo en infraestructura, negando sus errores en la administración y malgastando el poco dinero que queda en las arcas del Estado, a pesar de las críticas por la escasez de recursos en sectores esenciales como salud y alimentación.

