Cierra hotel en Camagüey por plaga de chinches

Vídeos relacionados:

El Hotel Puerto Príncipe, ubicado en plena Avenida de los Mártires en Camagüey, ha cerrado sus puertas no por reparaciones, sino debido a una plaga de chinches que, según denuncias vecinales, ya se ha extendido a un radio de dos cuadras alrededor de la instalación.

En la red social Facebook, el periodista José Luis Tan Estrada informó que los residentes de la zona viven una situación desesperante: entre los apagones y las picaduras de chinches, afirman que apenas pueden descansar de día o de noche.

Publicación de Facebook/José Luis Tan Estrada

El caso es un nuevo ejemplo del deterioro urbano y de las precarias condiciones higiénicas que afectan a la ciudad, donde los problemas estructurales ahora se ven agravados por infestaciones que ponen en riesgo la salud y la calidad de vida de sus habitantes.

Denuncian plaga de chinches en hospital psiquiátrico de Santiago de Cuba

El pasado mes de julio, una grave denuncia sobre las condiciones del Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín, conocido como “Jagüa”, en Santiago de Cuba, tras la divulgación de un video que muestra a un paciente anciano, muy delgado e inmóvil, cubierto de insectos que caminan por su cuerpo, su ropa y la cama.

Las imágenes, compartidas en Facebook por el periodista Mario J. Pentón, reflejan el abandono y la falta de higiene en este centro de salud mental. Aunque en el video se escuchan risas de algunos cuidadores, también se percibe preocupación por el estado del hombre, al preguntarse si ya había desayunado.

Lo más leído hoy:

No es la primera vez que se denuncia públicamente esta plaga. Desde abril, la expansión de brotes de chinches en Artemisa y otras provincias ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno persistente en viviendas, instituciones estatales y privadas, almacenes, medios de transporte y espacios públicos, sin embargo, las autoridades sanitarias no consideran la situación una prioridad.

Numerosos centros tuvieron que cerrar, suspender actividades, fumigar repetidamente y hasta eliminar mobiliario invadido por los insectos. No pocos inmuebles residenciales han sufrido rebrotes, incluso después de aplicar tratamientos, reconoció el periódico local El Artemiseño.

En julio de 2024, CiberCuba publicó un reportaje que alertaba sobre la proliferación de chinches en el mismo hospital. Según el informe, pacientes y personal llevaban entonces cinco meses sufriendo las consecuencias de una infestación persistente que no había podido ser erradicada, pese a los esfuerzos del centro.

La denuncia incluía fotografías que evidenciaban el grave problema epidemiológico, difundidas por el periodista Yosmany Mayeta.

Mayeta expresó que aunque ese tipo de situación no era nueva, no se podía permitir que los problemas higiénicos en los hospitales cubanos fueran una normalidad.

Además, el reportero exigió a la Dirección Provincial de Salud de Santiago de Cuba que de una vez por todas erradiquen de raíz estas problemáticas.

Preguntas frecuentes sobre el cierre del Hotel Puerto Príncipe en Camagüey por plaga de chinches