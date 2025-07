Maykel Osorbo envía mensaje de fuerza desde la cárcel: "Seguimos conectados"

El rapero y preso político cubano Maykel Osorbo ha enviado un mensaje de fuerza a quienes se han preocupado por él durante su huelga de hambre en la prisión de Kilo 8, cerca de la cárcel de 5 y medio, donde estaba recluido, en Pinar del Río. En un audio grabado desde el centro penitenciario pidió a la activista Anamely Ramos que le hiciera saber a sus seguidores "que seguimos conectados".

"La gente sabe cómo yo soy. Hay personas que tú le das golpe y las ablanda. Hay otras que le das golpe y las pone más dura. De no ser así, no hubiera existido un Nelson Mandela, no hubiera existido un Malcom X, no hubieran existido muchas personas. Hazle saber a todos mis seguidores que seguimos conectados. A mí no me gusta que me maltraten. Si a mí si alguien me maltrata, yo tomo medidas. Ninguna medida violenta. Seguimos conectados. No hay otra".

Sobre las palabras de Maykel Osorbo, Anamely Ramos escribió en sus redes sociales que "son y siempre serán de resistencia, de seguir peleando, de ganarle al tiempo. Y de acciones pacíficas, aunque eso en su boca pueda parecerle un absurdo a algunos. Si Maykel hoy está vivo es porque ha vencido a la violencia y no solo con valentía, también con inteligencia y con un corazón noble".

En estos momentos, según comentó Anamely Ramos a CiberCuba, el padre de Maykel Osorbo está intentando que a su hijo lo pueda ver un ortopédico fuera de la prisión para que le ponga un tratamiento por un dolor intenso que tiene en un brazo y que podría ser el ligamento que une la clavícula con el hombro. Ella, de momento, ha enviado de urgencia analgésicos para atender esos dolores que van y vienen con más y menos intensidad.

Tras terminar la huelga de hambre de seis días (y no ocho, como se suponía, ante la ausencia de noticias) con la que Maykel Osorbo protestó ante un posible traslado a una prisión del Oriente de Cuba, lo que supondría una dificultad añadida para los familiares que lo visitan, se encontró a su regreso a 5 y Medio que le habían cambiado a todos los presos de su galera. "Ahora mismo Maykel se encuentra rodeado de personas extrañas, posiblemente chivatos. Las palabras de Maykel fueron: mejor que me metan en un hueco de una vez", escribió Anamely Ramos.

Los represores que lo vigilan en la cárcel trasladaron a Maykel el malestar que les provoca saber que la salud, la vida y lo que le pasa al rapero sigue preocupando a los cubanos de dentro y de fuera de la Isla.

Maykel Osorbo fue condenado en mayo de 2022 a nueve años de cárcel, de los que ha cumplido cuatro. Lo encarcelaron por "afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país" al manipular digitalmente imágenes que hizo públicas en las redes sociales y por realizar desde su perfil de Facebook transmisiones en directo "para deshonrar la función que cumplen los agentes del orden en la sociedad".