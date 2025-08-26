Maltrato animal en La Habana: Denuncian a entrenador por patear a un perro durante un paseo

Vídeos relacionados:

Una denuncia de maltrato animal en La Habana expuso a un entrenador de perros señalado por presuntamente patear a un pastor alemán durante un paseo en el Reparto Flores, municipio Playa.

El caso fue publicado por la organización Bienestar Animal Cuba (capítulo de La Habana) en su página de Facebook, donde compartieron el testimonio de una vecina que asegura haber presenciado cómo el hombre golpeaba a patadas al animal mayor, identificado como un pastor alemán de andar lento, mientras arrastraba a otro perro más joven.

Captura Facebook / BAC-Habana

Según el relato, la escena ocurrió a plena luz del día y a la vista de su madre y de dos niños, quienes quedaron conmocionados por lo sucedido.

La denunciante explicó que no pudo grabar lo ocurrido al no llevar teléfono consigo en ese momento, pero señaló que el perro se movía con lentitud y parecía de edad avanzada, mientras que el segundo tiraba con fuerza hacia adelante, lo que habría provocado la reacción violenta del paseador.

“Fue un ataque terrible contra sus costillas y cuartos traseros, a patadas limpias, y no pensaba parar”, describió la testigo.

Tras la publicación, otras personas ofrecieron testimonios adicionales. Marivel Rodríguez Beltrán aseguró que conoce al señalado y lo ha visto maltratar a perros en varias ocasiones, relatando que incluso discutió con él porque obligaba a los animales a caminar bajo el sol hasta agotarlos y los golpeaba cuando ya no podían avanzar.

Captura Facebook / BAC-Habana

Mónica Isabel Díaz Alonso coincidió en haber presenciado episodios similares de violencia hacia distintos perros.

El perro protagonista de la denuncia fue identificado como Thor, propiedad de Jorge Ávila, quien explicó que el entrenador acusado —conocido como El Chino— trabaja con su mascota desde hace tres años y lo describió como un hombre preparado, universitario y retirado del MININT.

Ávila expresó que hablaría con él tras conocer la denuncia, aunque hasta el momento no volvió a pronunciarse públicamente.

El propio acusado, identificado como Neomelidrd Fiol, respondió a la organización. Reconoció ser el hombre que aparece en la foto, pero negó tajantemente haber golpeado a ningún perro.

Aseguró que lo publicado daña su prestigio y dignidad como entrenador y afirmó estar dispuesto a revisar las cámaras de seguridad de la zona para desmentir las acusaciones.

En su respuesta señaló que su hija y su yerno trabajan en el MININT, sugiriendo que cuentan con medios para verificar lo ocurrido.

Fiol insistió en que lo dicho contra él es falso y que responde a “intenciones malignas”.

Con versiones enfrentadas, el caso sigue abierto. Mientras varios vecinos sostienen haberlo visto en diferentes episodios de maltrato, el entrenador lo niega categóricamente y se declara víctima de difamación.

La denuncia ha puesto en alerta a quienes contratan servicios de paseo y entrenamiento de mascotas en La Habana.

La Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2021, establece sanciones contra quienes maltraten a los animales, pero en la práctica su aplicación resulta limitada y los casos denunciados suelen quedar sin seguimiento.

El episodio se suma a una larga lista de denuncias ciudadanas en redes sociales sobre maltrato animal en Cuba, en un contexto de creciente sensibilidad social hacia los derechos de los animales, pero con muy pocas herramientas legales y judiciales para castigar efectivamente a los responsables.

El caso de La Habana no es un hecho aislado. En los últimos meses, diferentes denuncias ciudadanas han expuesto el maltrato sistemático a los animales en Cuba.

En Holguín, un hombre fue arrestado tras el sacrificio brutal de un caballo en Gibara, gracias a la rápida intervención de activistas y la presión en redes sociales.

En el Vedado, se viralizó la imagen de un perrito obligado a sobrevivir bajo el sol abrasador y sin agua, expuesto a temperaturas extremas sin ningún tipo de resguardo. El episodio causó indignación entre los usuarios, que denunciaron la pasividad de las autoridades.

Otro caso conmovió a los vecinos cuando denunciaron a un hombre que mantenía a su perro encadenado en una terraza durante todo el día, sin condiciones mínimas de cuidado ni protección. La denuncia, también difundida en redes, puso en evidencia la ausencia de controles efectivos.

