Asesinan a joven de 32 años en Ciego de Ávila en presunto crimen pasional

Un brutal hecho de sangre ha conmocionado a la comunidad de Ciego de Ávila. Yisan Arrechea, un joven de 32 años, fue asesinado en el reparto Lugones tras recibir múltiples puñaladas y posteriormente ser degollado, en un crimen que fuentes locales atribuyen a un trasfondo pasional.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el ataque estuvo protagonizado por dos individuos, uno de ellos un exconvicto y expareja de la actual pareja de la víctima.

El hecho, que vecinos describen como de extrema violencia, dejó en la orfandad a un niño pequeño.

Captura de Facebook/Desaparecidos dentro de Cuba .Somos tu voz

La noticia ha generado indignación en Ciego de Ávila y en toda Cuba, donde familiares, amigos y usuarios en redes sociales han expresado su dolor y exigido justicia.

“EPD, cuánto dolor, ese muchacho era primo de mi hija, que caiga todo el peso de la ley”, escribió una usuaria en Facebook.

Captura de Facebook/Diaz Canel Sin Gao

Aunque algunos testigos han ofrecido versiones encontradas sobre lo sucedido, el asesinato ha sido asumido por la comunidad como una muestra más de la espiral de violencia que golpea a la isla.

En los últimos meses, varios hechos de sangre con trasfondo pasional o ajustes de cuentas se han hecho virales en redes sociales, en un contexto marcado por el deterioro social y la falta de seguridad.

El crimen de Yisan Arrechea no solo evidencia el costo humano de estas tragedias, sino que reaviva el debate sobre la creciente violencia en Cuba y el desamparo de las víctimas y sus familias.

