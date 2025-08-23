Roban tanques de agua de Centro Martin Luther King Jr. destinados a familias pobres en oriente de Cuba

Vídeos relacionados:

Tanques de agua en el Centro Martin Luther King Jr. (CMLK), destinados fundamentalmente a familias empobrecidas del oriente cubano, fueron robados en medio de un escenario de creciente impunidad, mientras la policía asegura estar investigando.

La denuncia fue hecha por Yuliet Teresa Villares Parejo, coordinadora de Comunicación del CMLK, quien alertó a través de su perfil en Facebook sobre el robo de los recipientes, únicos y propiedad de la institución con sede en el municipio de Marianao, en La Habana.

Según explicó, los tanques estaban destinados a donaciones para familias en situaciones muy difíciles, principalmente en el oriente del país, para quienes un recurso como este representa literalmente vida y esperanza.

La también comunicadora popular pidió a la población no comprar los tanques bajo ninguna circunstancia y ofreció teléfonos de contacto para recibir cualquier información que ayude a su recuperación.

Señaló además que “la policía ya está investigando”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron. Muchos expresaron indignación por el nivel de impunidad y el aumento de robos.

“Cuando vayan a tomar medidas es tarde, el robo es constante, diario te están acechando... la policía no aparece”, comentó Rosabel Manso Ruiz, reflejando un sentir compartido por varios usuarios.

Otros lamentaron la pérdida por el impacto directo sobre las familias más necesitadas. “Los bandidos no respetan nada”, dijo Jarocha Reyes Vega, mientras que Mercedes Echemendía reclamó: “¡Hasta cuándo tanta impunidad!”.

Fundado en 1987, el CMLK es una organización ecuménica cubana de inspiración cristiana que promueve valores emancipatorios. Se inspira en la Teología de la liberación y se dedica a la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la educación popular.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Este tipo de episodios aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en Cuba, donde muchos ciudadanos expresan sentirse cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes.

La víspera trascendió que una ola de asaltos cometidos por un grupo de adolescentes mantiene en vilo a los vecinos del reparto Yarayó, en Santiago de Cuba, quienes denuncian la impunidad con la que opera una banda de menores de entre 15 y 16 años.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó que el grupo actúa en la calle conocida como El Fuego, un punto habitual de comercio informal, donde han ocurrido varios robos en horarios de madrugada.

En la madrugada del domingo 4 de agosto, el periodista y doctor en Ciencia Enrique Pérez Fumero, trabajador de la emisora oficial CMKC y profesor universitario, fue víctima de una violenta golpiza en Santiago de Cuba durante un asalto.

Autoridades arrestaron dos días después a seis hombres involucrados en el asesinato de un custodio y la agresión casi hasta la muerte de otro, durante un robo en una cooperativa agropecuaria del municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba.

Una joven maestra cubana denunció el asalto violento que sufrió cerca de su vivienda en la noche de este 8 de agosto, en vísperas de su cumpleaños número 30.

Asimismo, la activista cubana Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, denunció el robo del lada de sus vecinos en La Habana y pidió ayuda para localizarlo.

En días recientes, la reconocida realizadora audiovisual y activista social Lizette Vila fue víctima de un robo en su domicilio ubicado en el Reparto Nuevo Vedado, en La Habana, durante la madrugada del pasado sábado.

Uno o dos individuos habrían ingresado a las áreas del inmueble y sustraído numerosos objetos de valor, explicó el comunicador Sergio E. Cabrera, coordinador general del Proyecto Palomas, Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social, dirigido por Vila.

En contraste, la orquesta Adalberto Álvarez y su Son recuperó los instrumentos y equipos musicales que le robaron días atrás en el emblemático Salón Rosado de La Tropical, en La Habana, confirmó Brayan Álvarez, pianista, hijo del desaparecido "Caballero del Son" y actual director de la agrupación.

El gobierno cubano ha reconocido un preocupante aumento en la violencia delictiva en la isla, incluyendo el uso de armas de fuego. Al respecto, ha prometido aplicar juicios ejemplarizantes contra quienes cometan delitos considerados graves, especialmente aquellos ocurridos dentro de instituciones estatales.

