Apagones masivos persisten en Cuba por déficit cercano a 1,800 MW

La crisis energética que afecta a Cuba se mantiene con largos apagones en todo el país. Este miércoles la Unión Eléctrica (UNE) informó que la afectación al servicio dejó un déficit de capacidad de generación de 1,746 MW a las 10:00 de la noche del martes, coincidiendo con el horario de mayor demanda nacional.

La UNE explicó en su comunicado que la situación fue más crítica de lo previsto debido a la salida de servicio de la unidad 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel y una demanda superior a la pronosticada.

A las 6:00 de la mañana de este miércoles, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 2,080 MW, frente a una demanda de 3,225 MW, lo que provocaba una afectación de 1,220 MW por déficit de capacidad. Se estima que para el horario del mediodía las afectaciones rondarán los 950 MW.

Principales causas de la crisis eléctrica

El reporte oficial detalla múltiples incidencias técnicas y estructurales:

Unidades fuera de servicio por avería: Unidad 3 y 6 de la CTE Renté, y Unidad 2 de la CTE Felton.

Unidades en mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 427 MW fuera de servicio.

Déficit por falta de combustible: 38 centrales de generación distribuida sin operar, lo que representa una pérdida de 140 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico nocturno, la UNE anticipa la entrada de 80 MW procedentes de motores de generación distribuida que actualmente están fuera por falta de combustible, pero también la salida de 100 MW de motores del emplazamiento Fuel Mariel por trabajos planificados.

De mantenerse este panorama, la disponibilidad eléctrica sería de 2,080 MW, ante una demanda máxima estimada en 3,780 MW, lo que generaría un déficit de 1,720 MW. La afectación real al servicio, de acuerdo con el informe, podría alcanzar 1,790 MW durante la noche.

Situación en La Habana

En la capital del país, la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó que el servicio estuvo interrumpido desde las 2:00 p.m. del martes, con una afectación máxima de 99 MW a las 10:00 p.m.

El servicio fue completamente restaurado a las 2:56 a.m. de este miércoles. Aunque se habían programado cortes en varios bloques horarios, finalmente no fue necesario aplicar los apagones en todos los sectores previstos, incluyendo el bloque de reserva.

Energía solar: aporte aún insuficiente

A pesar del crecimiento de fuentes renovables, y de que el régimen asegura que los 26 parques solares rinden más de lo estimado, la producción apenas generó 2,949 MWh, con una potencia máxima de 562 MW al mediodía. Una cifra insuficiente frente a la magnitud del déficit general.

La crisis energética en Cuba ya acumula cinco años sin solución estructural, afectando de forma directa la calidad de vida de los ciudadanos, que enfrentan interrupciones constantes del servicio eléctrico, con consecuencias para la salud, el suministro de agua, la educación, el transporte y la actividad económica en general.

Mientras el gobierno intenta paliar la situación con mantenimiento planificado y energías alternativas, el deterioro del sistema nacional sigue generando apagones masivos día tras día.

