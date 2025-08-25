Influencer tercermundista "disfruta" del turismo en Cuba: Así es el apagón en un campismo

El creador de contenido cubano Ronald A. Del Rey (@ronyale_) compartió en sus redes sociales una experiencia peculiar de turismo en Cuba, marcada por cortes de electricidad, precariedad y mucho humor.

“Este es el vlog de un tercermundista en un campismo”, dice al inicio del video, en el que narra su estancia en una instalación turística del grupo Campismo Popular en la isla.

La travesía comenzó con un viaje en guagua hacia el campismo, que duró cerca de dos horas. A su llegada, relata que la cabaña asignada estaba en malas condiciones y poco después de limpiarla para instalarse, se quedaron sin electricidad.

Pese a los contratiempos, el grupo intentó disfrutar la jornada. Compraron unos “snacks para hacer estómago” y se fueron a la orilla del mar, donde había una fiesta. Sin embargo, el contacto con la naturaleza no fue del todo amable, porque la calidad de la playa no es la mejor.

Uno de los momentos más insólitos del video ocurrió cuando regresan a la habitación felices por tener agua para bañarse. No era en la ducha, sino agua recopilada en un tanque.

Tampoco faltaron las clásicas bromas pesadas entre campistas, uno de los grupos vecinos les metieron un cangrejo dentro de la habitación y se formó la algarabía hasta que lograron liberar al pobre animal.

El turista tercermundista visitó el Campismo Sierra Morena. Asegura que la cena en el comedor, a pesar de todo, estaba "bastante buena". Comieron con apagón y en cuanto pudieron escaparon a una fiesta nocturna.

El video combina humor con una mirada crítica a las condiciones del Campismo Popular en Cuba, la opción disponible para veranear entre las personas con menos ingresos en la isla, ya sean estudiantes o trabajadores.

La manera tan sincera de narrar esta realidad ha generado interacción entre los seguidores de Ronald, muchos de los cuales se identifican con las vivencias retratadas.

La grabación refleja las dificultades cotidianas del turismo nacional, en un contexto marcado por la crisis energética y el deterioro de infraestructuras en espacios destinados al esparcimiento de los cubanos en moneda nacional.