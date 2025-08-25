Cerca del 40% de Santa Clara sigue sin electricidad tras tormenta: Brigadas trabajan en más de 160 quejas

Vídeos relacionados:

Una severa tormenta local que azotó Santa Clara este sábado dejó sin servicio eléctrico a más del 40% de la ciudad y a zonas de Placetas y Camajuaní, generando una situación crítica que aún persiste en numerosas comunidades.

Según la Empresa Eléctrica de Villa Clara, brigadas especializadas continúan laborando intensamente para restablecer el suministro, centrando sus esfuerzos en el circuito primario 153, en la zona del Arcoíris, y en la atención a unas 160 quejas pendientes, de las cuales 110 corresponden a Santa Clara.

Captura de pantalla Facebook / Empresa Eléctrica Villa Clara

La caída de árboles y el colapso de líneas de 110 y 34,5 kilovoltios provocaron daños considerables en la subestación Santa Clara Industrial, infraestructura clave que abastece a más del 40% del municipio. Como resultado, los barrios de Maleza, Cebadero, Latius y tramos del reparto Sandino permanecen sin electricidad desde hace más de 24 horas.

El evento también afectó directamente a al menos siete transformadores residenciales y dañó 14 equipos adicionales, cuya reposición se coordina con la Unión Eléctrica (UNE), según indicó la empresa estatal de Villa Clara en Facebook.

Durante la madrugada del domingo, el resplandor de un arco eléctrico provocado por cables de alta tensión generó pánico entre vecinos que lo confundieron con una explosión cerca de los grupos electrógenos locales.

Lo más leído hoy:

Hospitales y centros asistenciales reportaron interrupciones del servicio, poniendo en riesgo la atención a pacientes en áreas críticas.

Al momento de redactar esta nota, la Empresa Eléctrica de Villa Clara no ha informado de nuevos progresos en las labores, por lo que se estima que más de 300,000 personas continúan sin suministro eléctrico tras el incidente de la pasada madrugada.

Este nuevo apagón masivo pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico cubano ante eventos climatológicos, y la lenta capacidad de respuesta para enfrentar emergencias que afectan directamente a miles de ciudadanos.