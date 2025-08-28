Cubano residente en Estados Unidos evita la deportación tras obtener el perdón por un crimen cometido

Un cubano residente permanente en Estados Unidos logró recientemente evitar la deportación tras una intensa batalla legal que culminó con la concesión de un perdón migratorio, a pesar de haber sido acusado de un delito grave.

El caso, resuelto luego de siete meses de detención sin derecho a fianza, ha sido considerado por expertos como una victoria poco común en un clima político y judicial cada vez más hostil hacia los inmigrantes con antecedentes penales.

Siete meses en prisión y una audiencia decisiva

El proceso judicial comenzó entre mayo y junio de este año, cuando el cubano, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado tras regresar a EE.UU. y enfrentó una orden de deportación por un crimen cometido previamente.

Desde entonces, estuvo detenido sin posibilidad de fianza, lo cual es frecuente en casos de residentes no ciudadanos acusados de delitos graves.

Durante esos meses, su abogado defensor, José Guerrero, se dedicó a preparar una estrategia legal enfocada no solo en las circunstancias del delito, sino también en las consecuencias humanas que una deportación implicaría para la familia del acusado.

En la audiencia final, que se extendió por más de dos horas, Guerrero presentó un sólido argumento centrado en el sufrimiento que experimentaban la esposa y la hija del detenido: la primera había perdido su empleo, y la segunda presentaba afectaciones psicológicas.

El juez de inmigración finalmente falló a favor del acusado, otorgándole un perdón que le permite permanecer en el país.

Esta decisión ha sido calificada como "histórica" por los involucrados, dada la complejidad del caso y las pocas probabilidades de éxito ante la presión social y política que pesa sobre las cortes migratorias.

Un contexto legal cada vez más adverso

En palabras del abogado Guerrero, este tipo de resolución es excepcional.

"La presión sobre los jueces es real. Muchos temen que si permiten que alguien con antecedentes permanezca en el país, y esa persona reincide, puedan ser responsabilizados públicamente", explicó durante una entrevista con el periodista Daniel Benítez.

El caso refleja una situación más común de lo que se piensa: residentes legales con antecedentes penales que enfrentan la posibilidad de deportación, especialmente tras salir y reingresar al país.

Guerrero advirtió que cualquier persona que no posea ciudadanía estadounidense debería consultar con un abogado de inmigración antes de viajar, ya que ciertos delitos pueden convertirlos en "inadmisibles" al regreso, independientemente del tiempo que hayan residido legalmente en Estados Unidos

¿Qué delitos impiden arreglar papeles en EE.UU.?

El caso del cubano beneficiado con el perdón despierta el interés por conocer cuáles delitos pueden ser perdonados en procesos migratorios y cuáles implican la inadmisibilidad permanente.

La ley distingue entre faltas menores que pueden ser perdonadas y crímenes graves que impiden de por vida la regularización del estatus migratorio.

Delitos que pueden ser perdonados:

-Robo menor (si la sentencia es inferior a seis meses y no hay múltiples antecedentes).

-Violencia doméstica simple, si no hubo lesiones graves.

-Fraudes menores, como el uso de documentos falsos, bajo ciertas condiciones.

-Conducir bajo la influencia (DUI), si se completa un programa de rehabilitación.

-Posesión de marihuana (hasta 30 gramos en una ocasión).

-Posesión de bebidas alcohólicas abiertas.

Delitos que no se perdonan:

-Tráfico de drogas, incluso sin condena formal.

-Fraude matrimonial, considerado inadmisible de por vida.

-Delitos sexuales contra menores, bajo la ley Adam Walsh.

-Homicidios y felonías graves de violencia.

-Involucramiento en pandillas, evidenciado incluso por tatuajes.

-Declararse ciudadano estadounidense falsamente, salvo excepciones muy específicas.

Además, ciertas violaciones migratorias, como ingresar varias veces ilegalmente o ayudar a familiares no inmediatos a cruzar la frontera, también pueden conllevar castigos permanentes, aunque existen perdones en algunos casos.

Un llamado a la conciencia comunitaria

Guerrero también enfatizó que muchos de estos casos se originan por decisiones impulsivas o malas influencias.

"Hay que tener mucho cuidado con las amistades y con las decisiones que uno toma. Lo que puede parecer un error menor puede terminar en una tragedia migratoria", advirtió.

Este caso sirve como ejemplo de que, aunque la ley migratoria estadounidense permite perdones en determinadas circunstancias, el camino es arduo y la representación legal adecuada resulta indispensable. No todos los crímenes tienen el mismo peso ante la ley de inmigración, y el entorno político actual hace que los jueces opten con frecuencia por la vía más severa.